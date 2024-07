Przywróć naturalny blask skóry na wakacjach

Nawodnienie spragnionej skóry mgiełką Hydrating Milky Mist

Mgiełka Hydrating Milky Mist marki to szybki i wygodny sposób na nawilżenia skóry o dowolnej porze dnia. Lekki nawilżający spray pokrywa skórę niewidoczną warstwą kojącej mgiełki. Spray z mleczkiem owsianym działa przeciwzapalnie, odświeża, nawilża i regeneruje skórę, sprawiając że staje się ona gładka i pełna blasku. Kompleks z witaminą B wzmacnia skórę. Mgiełka daje natychmiastowy komfort i odpręża. Szybko się wchłania i długo utrzymuje nawilżenie dzięki zawartości gliceryny. Doskonale sprawdzi się zarówno jako baza pod makijaż, jak i odświeżający dodatek do codziennej rutyny pielęgnacyjnej.

Jak stosować mgiełkę? Po powrocie z plaży czy basenu, należy spryskać nią twarz i szyję lub całe ciało i delikatnie wklepać ją w skórę. Można również stosować ją wieczorem, po kąpieli, aby zregenerować skórę przed snem.

Regeneracja skóry po kąpieli słonecznej maską Aftersun

Maska w płachcie Aftersun od Pixi to idealne rozwiązanie po intensywnym dniu na słońcu. Błyskawicznie nawilżająca maska zawiera skoncentrowane serum nasycone ogórkiem, rumiankiem i ekstraktem z aloesu. Doskonale regeneruje i łagodzi skórę po opalaniu, pozostawiając ją promienną i odżywioną. Aloes ma działanie przeciwzapalne. W składzie znajdują się także ceramidy i humektanty, które przywracają równowagę skóry i jej odpowiednie nawodnienie. Cera zyskuje zdrowy blask. Po użyciu maski skóra jest ukojona i świeża – zasługuje na to po całym dniu ekspozycji na słońce. Warto włożyć ją do lodówki przed nałożeniem, by uzyskać efekt odświeżenia i ukojenia obrzęków. Maska z mikrofibry jest biodegradowalna.

Jak nałożyć maskę? To proste. Po oczyszczeniu skóry należy rozłożyć płachtę na twarzy tak, by dobrze przylegała w konturach twarzy i pozostawić na 10-15 minut. Po zdjęciu maski można wmasować nadmiar serum w twarz, szyję i dekolt.

− Wierzę w naturalne, najlepszej jakości produkty, których można użyć na wiele sposobów. Ważne, by pomogły każdej kobiecie poczuć się pewnie i pięknie. – powiedziała Petra Strand, wizażystka, projektantka kosmetyków i założycielka marki Pixi.

