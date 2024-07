To najmodniejszy makijaż w tym sezonie. Cherry Charm Makeup

O ten tusz do rzęs Polki się zabijają! w promocji Rossmanna za 26 zł! Wydłuża i rozdziela rzęsy. Wyglądają lepiej niż sztuczne. Promocyjny hit

To będzie trendy

Błyszcząca lub matowa wiśnia – twój ulubiony „owoc na ustach” może mieć mnóstwo odcieni i dopasuje się do każdego typu urody. Zanim sięgniesz po czerwoną szminkę – przeczytaj nasz praktyczny przewodnik jak stworzyć modny „cherry charm makeup”. Będzie idealnie!

Pierwszy krok: Baza doskonała

Czerwone usta to element, do którego potrzebujemy idealnie dobranego podkłady, który wyrówna cerę i stworzy bazę naszego total look’u. Idealnie sprawdzi się EISENBERG Paris Niewidoczny Podkład Korygujący o zaskakująco lekkiej teksturze pozwalający uzyskać niewyczuwalne, naturalne i świeże wykończenie. Pomimo tego, że wybiegi mówią nam o całkowicie naturalnej cerze towarzyszącej czerwonym ustom – nie dowierzaj im. Klucz to właśnie lekki podkład o naturalnym wykończeniu.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris FOND DE TEINT CORRECTEUR INVISIBLE 289 zł/30 ml/ sephora.pl

Drugi krok: Czarujące spojrzenie

Teraz czas na delikatne podkreślenie oka. W tym makijażu główną rolę pełnią usta, ale coś o czym w żadnym makijażu nie można zapomnieć to zdecydowanie brwi i rzęsy. Naturalny efekt nada im EISENBERG Paris BROW DEFINER & LASH PRIMER. Nylonowe włókna idealnie przylegają do brwi i rzęs, dając efekt 3D. Brwi są zdefiniowane i zagęszczone, a rzęsy stają się dłuższe i grubsze, gotowe do aplikacji tuszu.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris BROW DEFINER & LASH PRIMER 209 zł/7 ml/ sephora.pl

Aby wykończenie rzęs nie było zbyt mocny, jako kolejny produkt świetnie sprawdzi się coś lżejszego niż czarny tusz. Użyj EISENBERG Paris THE GRAPHIC MASCARA®, która natychmiast wydłuża i podwija rzęsy. Jego formuła stymuluje wzrost rzęs oraz zmniejsza uszkodzenia. Profesjonalna zakrzywiona szczoteczka idealnie dopasowuje się do łuku rzęs. Składając się z małych miękkich stożkowych zakończeń, nakłada optymalną ilość pielęgnacji i doskonale przylega do poszczególnych rzęs, nawet tych najkrótszych.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris THE GRAPHIC MASCARA® 219 zł/8 g/ sephora.pl

Trzeci krok: Perfekcyjna czerwień

Czas na finał, czyli perfekcyjnie wiśniowe usta. Pomaluj je pomadką o swoim ulubionym odcieniu wiśniowej czerwieni, a następnie popraw kształt lekko ciemniejszą konturówką. W „cherry charm” makeup to na ustach skupia się cała uwaga, dlatego pomadka nie może być przypadkowa. Wybierz EISENBERG Paris J.E. ROUGE®. Odcień R01 ROUGE ARDENT to coś dla fanek wyrazistej, soczystej czerwieni. Jeżeli jednak lepiej czujesz się w bardziej stonowanym kolorze dojrzałej wiśni, sięgnij po odcień R02 ROUGE OPERA.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris J.E. ROUGE® R01 ROUGE ARDENT 209 zł/3,5 g/ sephora.pl

i Autor: materiał prasowy Makijaż