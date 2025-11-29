„Pstryk i zmiana!” – rusza pierwsza edycja Cyrkularnego Festiwalu Wola Parku

Warsztaty zero-waste z IKEA

Od czwartku do soboty wszyscy zapracowani, bądź ciekawi bardziej świadomego życia klienci, będą mogli wziąć udział w warsztatach „Zero waste w kuchni z IKEA”, podczas których nauczą się jak sprytnie planować posiłki i przechowywać produkty, by ograniczyć marnowanie żywności. Na warsztaty obowiązują zapisy – liczba miejsc jest ograniczona: https://www.wolapark.pl/pl/wydarzenia/zero-waste-w-kuchni-z-ikea.

- Współpraca z Wola Parkiem przy Cyrkularnym Festiwalu to dla nas coś więcej niż udział w wydarzeniu. To okazja, by w praktyce pokazać, że cyrkularność nie jest modnym hasłem, ale sposobem na codzienne życie – w kuchni, w domu, przy wspólnym stole – mówi Kinga Szymańska, Specjalistka ds. Marketingu w IKEA w Jankach.

Warsztaty organizowane są we współpracy z partnerem Festiwalu – marką IKEA, która na co dzień oferuje cyrkularne rozwiązania dla swoich klientów, takie jak: platformę Second-hand IKEA, usługę „Oddaj i zyskaj”, dział „Okazji na okrągło” czy możliwość zamówienia darmowych części montażowych lub zamiennych do produktów. Wszystko po to, by wspierać klientów i klientki w dbaniu o produkty i przekazywaniu ich dalej, w ramach idei gospodarki cyrkularnej.

Zrównoważona moda dla miłośników stylu

Dla klientów Wola Parku, którym bliska jest idea zrównoważonej mody, INTU Circularity przygotowało wyjątkowe warsztaty z japońskiej techniki haftu sashiko – naprawy i zdobienia ubrań w duchu „zero waste”. Uczestnicy będą mogli poznać tradycyjne metody nadawania nowego życia odzieży oraz własnoręcznie ozdobić swoje ulubione ubrania. (zapisy dostępne na stronie:https://www.wolapark.pl/pl/wydarzenia/haft-sashiko-z-intu)

INTU Circularity to firma, której misją jest ograniczanie odpadów tekstylnych poprzez odnawianie, naprawę i customizację ubrań. W dniach 6–8 listopada w Wola Parku specjaliści INTU pomogą uczestnikom bezpłatnie naprawić, odświeżyć lub spersonalizować ich ulubione elementy garderoby – od cerowania i skracania po dodawanie unikatowych naszywek i lamówek. To doskonała okazja, by nadać ubraniom drugie życie i włączyć się w ideę cyrkularnej mody.

Drewniane skrzynki oraz wypożyczalnia sprzętu Castorent

Dla najmłodszych klientów Wola Parku czekają warsztaty z marką Castorama. Podczas zajęć „Drewniane skrzynki na skarby”, uczestnicy w wieku 7–14 lat, pod opieką doświadczonych instruktorów samodzielnie zbiją i ozdobią drewniane skrzynki.

Podczas festiwalu Castorama będzie promować także Castorent – innowacyjną wypożyczalnię sprzętu budowlanego i ogrodniczego. To wygodny i oszczędny sposób na dostęp do narzędzi wtedy, gdy są naprawdę potrzebne. Dzięki Castorent można wypożyczyć m.in. wiertarkę, pilarkę, kosiarkę czy inne urządzenia – na godziny, dzień lub tydzień – bez konieczności zakupu.

Nadawaj drugie życie przedmiotom codziennego użytku oraz skorzystaj z atrakcji przygotowanych dla całej rodziny

Dla osób, które cenią sobie kreatywne spędzanie czasu, nie zabraknie inspirujących aktywności przygotowanych przez Współdzielnik, czyli Miejsca Aktywności Lokalnej prowadzonego przez Wolskie Centrum Kultury. Podczas warsztatów „Legowiska ze skrawków” uczestnicy własnoręcznie uszyją legowiska i gryzaki dla psów. Współdzielnik zaprasza także do strefy napraw sprzętu AGD, gdzie Pan Tomek – lokalny majsterkowicz i „złota rączka” – pomoże naprawić nieskomplikowane urządzenia domowe. (zapisy dostępne na stronie: https://www.wolapark.pl/pl/wydarzenia/naprawa-sprzetow-agd)

Partnerem wydarzenia jest również EBS Pralnia, oferująca podczas festiwalu kompleksową pielęgnację obuwia ze zniżką 30%. Dodatkowo, osoby, które podczas festiwalu wezmą udział w konkursie na Facebooku mogą wygrać całkowicie darmowe czyszczenie obuwia – wystarczy wrzucić zdjęcie z Festiwalu i oznaczyć profil Wola Park z hasztagami: #pstrykizmiana #cyrkularnyfestiwal.

Podczas festiwalu firma BYŚ podpowie klientom w jaki sposób prawidłowo segregować odpady, a specjaliści z Fundacji Ziemia ziemia, zajmujący się na co dzień gospodarowaniem bioodpadów, pomogą uczestnikom uratować ich osłabione rośliny, dając im szanse na nowe życie.

Dodatkowo, klienci Wola Parku będą mogli oddać swoje ubrania do Ubraniomatu T-master – inteligentnego pojemnika na tekstylia. Za przekazane ubrania uczestnicy otrzymają zniżki i kupony na kawę do Costa Coffee, a ich odzież zyska drugie życie. Dzięki współpracy z Ubrania do Oddania, zysk ze zbiórki zostanie przekazany dla Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej, które Wola Park wspiera w wielu swoich działaniach.

- Od lat angażujemy się w liczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz inicjatywy społeczne – są to kluczowe dla nas wartości, którymi stale dzielimy się z naszymi klientami. Wierzymy, że ich entuzjastyczne zaangażowanie to potwierdzenie, że wspólnie podążamy w dobrym kierunku. Festiwal „Pstryk i zmiana!” powstał właśnie po to, by jeszcze skuteczniej inspirować, edukować i zachęcać mieszkańców do działań na rzecz środowiska. Chcemy budować markę odpowiedzialną, współpracując z partnerami, którzy podzielają nasze wartości i dążą do tworzenia lepszego jutra. Wierzymy, że razem możemy naprawdę wiele zmienić. - komentuje Emilia Szkudlarek, Dyrektorka Centrum Handlowego Wola Park.