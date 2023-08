Ręka w rękę z końcem wakacji. Nawilżenie i regeneracja dłoni po lecie

Wakacje to czas przygód, eksploracji nowych terenów i spełniania marzeń bez ograniczeń, prawda? Zdecydowanie tak… i za to właśnie uwielbiamy lato. Nie zawsze jednak, w ferworze zwiedzania dalekich zakątków świata, błogiego wylegiwania na plaży i wspaniałego odkrywania, znajdujemy czas na perfekcyjną pielęgnację dłoni. To błąd, tym bardziej, że to właśnie dłonie są najbardziej narażone na konsekwencje naszych wakacyjnych, szalonych pomysłów. Budowanie zamków z piasku, mocowanie namiotu, długie kąpiele w słonej wodzie i górska wspinaczka. Skórze rąk stanowczo „należy się” skuteczna, naturalna pielęgnacja – szczególnie u schyłku wakacji. Jak zadbać o dłonie, by szybko odzyskały piękny wygląd po lecie? Ekspert podpowiada.

Nawilżenie na wagę złota

Wakacje nie zawsze sprzyjają regularnej trosce o skórę dłoni, prawda? Jeśli odpowiadasz twierdząco, znaczy to, że koniec lata jest dla Ciebie doskonałym momentem na to, by skupić się na odbudowie pięknego, zdrowego wyglądu rąk. Słowo-klucz to nawilżenie. Wakacyjne szaleństwa, zmiana klimatu, klimatyzowane, hotelowe pomieszczenia i słona woda sprzyjają przeznaskórkowej utracie wody. Odwodniona skóra może stać się ściągnięta, stracić elastyczność, a w skrajnych przypadkach – możemy nawet odczuwać swędzenie lub pieczenie. Eksperci radzą, by „zaprzyjaźnić się” z dobrym, nawilżającym kremem do rąk i aplikować go kilka razy dziennie. Idealnie, jeśli robimy to po każdym myciu rąk.

– Nawilżanie skóry dłoni to kluczowy aspekt decydujący o ich pięknym i zdrowym wyglądzie. Pod koniec lata ręce potrzebują jeszcze bardziej troskliwej opieki, ponieważ skóra zwykle jest wtedy przesuszona i wymaga regeneracji. Odpowiedzią na jej szczególne potrzeby będzie odżywczy krem bogaty w witaminy. To istotne, by produkt nie tylko działał nawilżająco i odżywczo, ale także szybko przynosił nam poczucie komfortu. Warto nosić krem zawsze przy sobie i powtarzać aplikację tak często, jak to możliwe – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki Sielanka. – Dobrym rozwiązaniem jest krem o konsystencji żelu, taki jak Krem-żel do rąk i paznokci Sielanka. Żel szybko się wchłania, pozwalając nam na wielokrotne powtarzanie aplikacji. Taki komfort jest kluczowy, szczególnie w pracy lub podczas wykonywania codziennych obowiązków – dodaje.

Działaj łagodnie

Na co jeszcze należy zwracać uwagę podczas codziennej pielęgnacji dłoni? Eksperci wskazują, że oprócz składu i konsystencji produktów nawilżających oraz myjących, jakie stosujemy, kluczowe znaczenie ma także sam przebieg rytuału pielęgnacyjnego. Jak myć ręce i jak aplikować krem? Wydawać by się mogło, że to chyba najprostszy ze wszystkich domowych zabiegów kosmetycznych. To fakt, jednak należy pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, unikajmy bardzo gorącej i ekstremalnie zimnej wody. Skóra dłoni nie lubi skrajności, ponieważ sprzyjają one podrażnieniom. Po drugie, do mycia wybierajmy łagodne, naturalne produkty, które zwierają komponenty nawilżające (mydełko do rąk także może i powinno nawilżać skórę!). Po trzecie, unikajmy zbyt długich kąpieli, namaczania dłoni, a codzienne czynności, takie jak np. pranie ręczne – wykonujmy w rękawiczkach. Woda rozpulchnia naskórek, więc namaczanie może sprawić, że skóra będzie bardziej podatna na mikrouszkodzenia. A tego nie chcemy!

Pielęgnacja… naturalnie!

Jeśli mowa o skuteczności naturalnych komponentów, nie sposób nie wspomnieć o tradycji. Nie bez przyczyny nasze babcie i prababcie stosowały maski z leśnych owoców, okłady z miodu i malinowe ekstrakty. Moc natury nadal jest niezastąpiona, a jej efekty… widać jak na dłoni! Nasza skóra nadal „docenia” działanie składników pochodzących z polskich pól, łąk i lasów. Po letnim, intensywnym czasie są „na wagę złota”. Bez wahania wybieraj do codziennej pielęgnacji dłoni kosmetyki zawierające składniki inspirowane naturą, które świetnie działają i… zniewalająco pachną. To bardzo ważne, skoro aplikujemy produkty co najmniej kilka razy dziennie. Warto wykorzystać każdą chwilę dla bezcennego relaksu i zamienić każdy z drobnych rytuałów w odprężające SPA.

Sielanka Krem-żel do rąk i paznokci mleko i miód

Kraina mlekiem i miodem płynąca

Lubisz kiedy skóra Twoich dłoni wygląda młodo i jest aksamitna w dotyku? Jeżeli tak, to ten produkt jest właśnie dla Ciebie! Formuła produktu obfituje w ekstrakt z miodu, o działaniu wygładzającym i odżywczym, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w pielęgnacji skóry dłoni przez cały rok.

Witamina E oraz A, to kolejne sekretne składniki tego wyjątkowego produktu, dzięki któremu skóra pozostaje jędrna i chroniona przed czynnikami zewnętrznymi, mającymi wpływ na przyspieszenie procesów starzenia. Lekka żelowa konsystencja szybko się wchłania, przyjemnie wygładzając naskórek a subtelny zapach krainy mlekiem i miodem płynącej, otula je poprawiając nastrój przy każdej aplikacji.

Sielanka Mydło w płynie do rąk poziomka

Mydło w płynie przeznaczone jest do codziennego mycia dłoni. Łączy roztaczającą się wokół słodycz poziomek z przyjemnością stosowania. Pomaga skutecznie zmyć zanieczyszczenia, a jednocześnie, dzięki formule z gliceryną jest łagodne dla skóry.

i Autor: Materiały prasowe Sielanka

