Rewolucja w pielęgnacji skóry: efekt promiennej cery w 10 minut

Pragnienie świeżej, czystej i doskonale nawilżonej skóry to marzenie, które łączy wielu z nas. Tymczasem dostęp do profesjonalnych zabiegów pielęgnacji twarzy często wiąże się ze znacznymi nakładami czasu i pieniędzy. Shark FacialPro Glow pomaga zaoszczędzić czas, wprowadzając do codziennej rutyny oczyszczający zabieg pielęgnacyjny – hydroksylowaną pielęgnację twarzy.

„Jako wizażysta doskonale wiem, że promienna cera to idealna baza pod każdy makijaż. Shark FacialPro Glow to jak profesjonalny zabieg pielęgnacji twarzy w zaciszu własnego domu. W zaledwie kilka minut zapewnia ten niesamowity, świeży blask, który kochamy wszyscy. Skóra nie tylko staje się w dotyku czysta i nawilżona – natychmiast wygląda bardziej żywo i wygładzona. To idealne przygotowanie do perfekcyjnego makijażu lub po prostu sposób na to, by przez cały dzień czuć się olśniewająco pięknie" – mówi Philipp Verheyen, Hair & Make-up Artist oraz ambasador marki Shark Beauty.

Skuteczność potwierdzona klinicznie

Shark FacialPro Glow nie jest zwykłym gadżetem: to urządzenie, umożliwiające kompleksowy, domowy system hydroksylowanej pielęgnacji twarzy. Łączy w sobie technologię wodną, dedykowane produkty do pielęgnacji skóry oraz zaawansowaną terapię kontrastową. W celu zapewnienia skórze jak najskuteczniejszego i bezpiecznego zabiegu, produkt opracowano wspólnie z dermatologami. Efektem tej współpracy jest system 5 kroków, który łączy technologię Hydro-Power, koreańską pielęgnację skóry i terapię kontrastową.

Rytuał pielęgnacyjny dostarcza imponujące rezultaty w ciągu zaledwie dziesięciu minut. Podczas zabiegu skóra jest delikatnie złuszczana i intensywnie nawilżana, przy jednoczesnym wzmocnieniu bariery skórnej. Dochodzi do redukcji obrzęku, a także oczyszczenia i zwężenia porów – wszystko po to, aby osiągnąć efekt prawdziwego glow.

Terapia kontrastowa – efekty widoczne natychmiast

Nakładka DePuffi do Shark FacialPro Glow to zwieńczenie całej rutyny pielęgnacyjnej. Zainspirowana tradycyjną techniką Gua Sha, oferuje znacznie więcej możliwości personalizacji: umożliwia natychmiastową terapię kontrastową ciepłem i zimnem z sześcioma poziomami temperatury i dwoma niezależnymi trybami działania.

Tryb InstaChill chłodzi, rewitalizuje i koi, skutecznie redukując opuchliznę pod oczami oraz modelując policzki i linie żuchwy, zapewniając świeży wygląd.

Funkcja InstaHeat – wzmacnia blask dając efekt promienistej cery, stymuluje krążenie i pomaga łagodzić napięcie mięśni twarzy. Przyspiesza odnowę komórkową, ujędrnia i napina skórę, a efekty są widoczne natychmiast.

Porada eksperta: InstaHeat świetnie sprawdza się również do rozluźnienia mięśni szyi, karku, pleców i innych napiętych partii ciała. Intensywność terapii można dostosować do indywidualnych potrzeb i upodobań użytkownika dzięki 6 różnym poziomom temperatury.

Jeden rytuał i pięć kroków do promiennej cery:

Krok 1 – Rozgrzewające przygotowanie: Nakładka DePuffi w trybie InstaHeat delikatnie otwiera pory, stymuluje krążenie i relaksuje skórę.

Krok 2 – Delikatny peeling: Delikatny peeling Preparat Derm Detox – żel peelingujący 9% BHA+AHA opracowany w koreańskim laboratorium – delikatnie usuwa zanieczyszczenia i ułatwia ekstrakcję.

Krok 3 – Głębokie oczyszczanie: Wystarczy wybrać odpowiednią końcówkę do swojego rodzaju skóry i przeprowadzić ekstrakcję wspomaganą wodą: szeroka końcówka o większej powierzchni jest przeznaczona do szybkiego peelingu i usuwania zanieczyszczeń, natomiast końcówka do strefy T umożliwia precyzyjne i kontrolowane złuszczanie wokół nosa. W efekcie urządzenie uwalnia pory od zanieczyszczeń, redukując ich rozmiar i widoczność nawet po jednym zabiegu¹.

Krok 4 – Intensywny zastrzyk nawilżenia: Po dogłębnym oczyszczeniu preparat Hydro Infuse na bazie silnie działającego kwasu hialuronowego wnika w oczyszczone pory, zapewniając głębokie nawilżenie. Badania kliniczne potwierdzają wzrost poziomu nawilżenia skóry o imponujące 128%².

Krok 5 – Kojenie i zamknięcie porów: DePuffi przełączona w tryb InstaChill domyka pory i koi skórę.

Autor: Shark FacialPro Glow / Materiały prasowe