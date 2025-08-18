Rewolucja w pielęgnacji skóry z niedoskonałościami: Caudalie przedstawia nową generację Serum Vinopure

Marka Caudalie, znana z naturalnego podejścia do pielęgnacji, wprowadza na rynek odświeżoną wersję swojego kultowego Serum z kwasem salicylowym na niedoskonałości Vinopure. Nowa formuła, oparta na synergii składników aktywnych pochodzenia naturalnego, została stworzona z myślą o skórze problematycznej i wrażliwej. Jej skuteczność została potwierdzona badaniami klinicznymi.

Serum działa od pierwszego dnia, celując w pryszcze, zaskórniki i rozszerzone pory. Już po tygodniu stosowania 86% użytkowników zauważyło zmniejszenie wyprysków. Formuła nie tylko oczyszcza, ale również chroni barierę ochronną skóry, zapewniając długotrwałe efekty bez ryzyka nawrotu zmian. Może być stosowane zarówno na twarz, jak i ciało.

Skuteczność w zgodzie z naturą

Nowe Serum Vinopure to rezultat pracy laboratorium Caudalie nad delikatnymi, ale wysoce efektywnymi formułami. Innowacyjne połączenie naturalnego kwasu salicylowego (BHA) z glukonolaktonem (PHA) działa jednocześnie złuszczająco, oczyszczająco i kojąco. PHA – dzięki swojej większej masie cząsteczkowej – wnika tylko powierzchniowo, co zmniejsza ryzyko podrażnień. Serum zawiera także opatentowany składnik POLY+6, który ogranicza namnażanie się bakterii odpowiedzialnych za zmiany trądzikowe.

Kompleksowa pielęgnacja Vinopure

Wraz z premierą nowej formuły serum, Caudalie przypomina o pełnej rutynie pielęgnacyjnej z linii Vinopure, która została opracowana z myślą o skórze mieszanej, tłustej i trądzikowej:

Oczyszczający żel myjący – oczyszcza pory i redukuje nadmiar sebum.

Tonik oczyszczający – zwęża pory i matuje skórę.

Punktowa kuracja z kwasem salicylowym – szybka pomoc przy wypryskach, widoczne działanie już po 4 godzinach.

Fluid matująco-nawilżający – redukuje niedoskonałości, nawilża i zapewnia matowe wykończenie.

Nowa odsłona Serum Vinopure to nie tylko kolejny krok w kierunku skutecznej pielęgnacji skóry z niedoskonałościami, ale także wyraz filozofii Caudalie: działać skutecznie, ale łagodnie i w zgodzie z naturą. To propozycja dla tych, którzy oczekują widocznych efektów bez kompromisów – bez podrażnień, bez chemicznego ciężaru, bez zbędnych obietnic.

i Autor: materiały prasowe Caudalie