Rewolucyjna kuracja przeciwzmarszczkowa

O d ponad 65 lat Yves Rocher czerpie inspiracje z natury, aby dostarczać kosmetyki, które swoją skuteczność zawdzięczają składnikom pochodzenia naturalnego. 12 lat badań agronomicznych i fitochemicznych doprowadziło do odkrycia niezwykłych właściwości Ice Plant, czyli Przypołudnika Kryształkowego — kluczowego składnika Lift Pro -Collagène. Roślina Życia, jak często nazywany jest ten składnik, od 2008 roku jest uprawiana na własnych polach marki we francuskiej wiosce La Gacilly, a swoje właściwości przeciwzmarszczkowe zachowuje dzięki procesom ekstrakcji na zimno w temperaturze -70 °C. Przypołudnik Kryształkowy stymuluje naturalną produkcję kwasu hialuronowego i kolagenu w skórze. To sprawia, że jest kluczowym składnikiem wzmacniającym mechanizmy młodości skóry.

Dwa dodatkowe składniki aktywne to kolagen roślinny i kwas hialuronowy. Kolagen roślinny, zawarty w serii Lift Pro-Collagène, stymuluje syntezę elastyny i zwiększa potencjał napinający fibroblastów. Natomiast kwas hialuronowy pochodzenia naturalnego o wysokiej masie cząsteczkowej tworzy na powierzchni skóry niewidzialną powłokę, dzięki czemu zatrzymuje w niej więcej wody, zapobiega jej przesuszaniu i natychmiast ją wygładza. Dzięki tym właściwościom produkty z linii Lift Pro-Collagène idealnie sprawdzają się w profilaktyce anti-age’ing, widocznie odmładzają też dojrzałą skórę.

Zaawansowana pielęgnacja

Po 30. roku życia skóra ulega znaczącym zmianom: produkcja kolagenu i kwasu hialuronowego zmniejsza się, tkanka skórna traci gęstość, zaczynają pojawiać się głębokie zmarszczki. Liftingujące serum przeciwzmarszczkowe, Lift Pro-Collagène (189 zł/30 ml) zawiera wysokie, bo aż 4% stężenie przypołudnika kryształowego, a do tego kolagen botaniczny i kwas hialuronowy pochodzenia naturalnego. Dzięki właściwościom tych składników skutecznie spłyca zmarszczki i poprawia jędrność skóry. Serum ma przyjemną konsystencję i błyskawicznie się wchłania. Ze wstępnych obserwacji1 wynika, że 100% kobiet po jego użyciu zauważa natychmiastowe wygładzenie skóry. Przy długotrwałym, regularnym stosowaniu spłyca nawet głębsze zmarszczki. Warto też pamiętać o pielęgnacji delikatnych okolic oczu. Tu doskonale sprawdzi się Przeciwzmarszczkowy krem niwelujący worki pod oczami (139 zł/14 ml). Oprócz podstawowych składników typowych dla Lift Pro-Collagène zawiera także kofeinę i wyciąg z kasztanowca. Dzięki temu kosmetyk skutecznie redukuje zmarszczki i drobne linie, zmniejsza opuchliznę i rozjaśnia cienie. To najlepszy sposób na odzyskanie młodzieńczego spojrzenia!

Kosmetyki uzupełniające nową gamę

Przeciwzmarszczkowy koncentrat o podwójnym działaniu, Lift Pro-Collagène, Yves Rocher (219 zł/ 30 ml). Ten kosmetyk - oprócz Przypołudnika Kryształkowego, roślinnego kolagenu i kwasu hialuronowego - zawiera 0,5 proc. czystego bakuchiolu. To roślinny odpowiednik retinolu, który zachowuje jego odmładzające właściwości, a jednocześnie jest delikatny dla skóry. Dzięki temu połączeniu koncentrat gwarantuje tzw. “efekt nowej skóry” w zaledwie cztery tygodnie. Wyrównuje koloryt cery, wygładza zmarszczki, dodaje blasku i zwęża pory.

Krem ujędrniający na dzień, Lift Pro-Collagène, Yves Rocher (169 zł/50 ml) Redukuje i wygładza zmarszczki, sprawiając, że skóra staje się jędrna i nawilżona.

Krem intensywnie przeciwzmarszczkowy, Lift Pro-Collagène, Yves Rocher (209 zł/75 ml). To kompleksowy produkt do pielęgnacji, który może być stosowany zarówno jako krem na dzień, jak i na noc. Skutecznie redukuje zmarszczki, w tym głębokie, sprawiając, że skóra staje się gładsza i odżywiona.

Przeciwzmarszczkowy krem liftingujący na noc, Lift Pro-Collagène, Yves Rocher (179 zł/ 50ml). Zaspokaja wieczorne potrzeby skóry - intensywnie ją odżywia, nawilża i liftinguje. Ma jedwabistą konsystencję, dzięki czemu jego stosowanie to czysta przyjemność.

