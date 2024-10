Kropla nawilżenia dla piękna i młodości Twojej skóry

Plumping skin effect – nowy standard nawilżenia

Trend „plumping skin” zdominował świat pielęgnacji skóry w 2024 roku, stawiając na poprawę elastyczności i miękkości skóry, dając efekt wypełnienia. Linia HYDRATION + PEPTIDE, dzięki zastosowaniu czterech form kwasu hialuronowego, działa na każdym poziomie skóry, zapewniając intensywne nawilżenie i wygładzenie. Rezultat? Skóra jest doskonale nawodniona, wypełniona i wygląda młodziej już po pierwszym użyciu.

Naturalna, inteligentna pielęgnacja – skóra, która czuje się lepiej każdego dnia

Produkty linii zostały stworzone z myślą o świadomej pielęgnacji, która wspiera naturalne procesy skóry. Dzięki połączeniu zaawansowanych składników aktywnych, takich jak peptydy i kwas hialuronowy, działają one inteligentnie – reagują na potrzeby skóry i wzmacniają jej barierę ochronną. To naturalne podejście do piękna, które pozwala skórze czuć się lepiej z każdym dniem.

Dlaczego połączenie peptydu miedziowego i kwasu hialuronowego jest tak ważne?

Linia HYDRATION + PEPTIDE to nie tylko nawilżenie – to także skuteczna broń w walce z oznakami starzenia. Połączenie peptydu miedziowego, stymulującego produkcję kolagenu i elastyny, z kwasem hialuronowym, wiążącym wodę w skórze, zapewnia kompleksową pielęgnację. Krem pro-barierowy, serum wypełniające i serum rozjaśniające z tej linii skutecznie nawilżają skórę, jednocześnie zapobiegając powstawaniu zmarszczek i poprawiając jej jędrność.

Efekt? Wielowymiarowe nawilżenie i zapobieganie powstawaniu zmarszczek.

Plumping skin effect!

Siła 4x kwasu hialuronowego dla pełnego nawilżenia

W linii HYDRATION + PEPTIDE wykorzystano pełne spektrum aktywności kwasu hialuronowego, aby zapewnić wielowymiarowe nawilżenie. Cztery formy kwasu hialuronowego działają na różnych poziomach skóry, zapewniając:

usieciowany kwas hialuronowy – nawilżenie do 24 godzin,

epidermalny kwas hialuronowy – ochronę przed utratą wilgoci,

dermalny kwas hialuronowy – ujędrnienie i wygładzenie skóry,

transdermalny kwas hialuronowy – głębokie odmłodzenie skóry.

Trzy peptydy, jedno rozwiązanie – intensywna multipielęgnacja

Linia HYDRATION + PEPTIDE to także siła trzech peptydów, które wspólnie dbają o kondycję skóry:

peptyd miedziowy – inteligentny peptyd o podwójnym działaniu: dostarcza miedź i stymuluje syntezę kolagenu, zapewniając regenerację skóry. Dzięki tym dwóm mechanizmom kompleksowo dba o skórę suchą z pierwszymi zmarszczkami, redukując linie czasu w dwóch wymiarach: powierzchni i objętości. Ponadto jego niezwykłe właściwości pozwalają na regenerację naskórka i zwiększenie jego elastyczności. Znajdziemy je w serum oraz kremie pro-barierowym.

peptydy ryżowe – naturalne, bioaktywne peptydy poprawiające nawilżenie i jędrność skóry. Są one innowacyjnym surowcem odkrytym przez AI, zawarty jest w piance hialuronowej.

peptyd CN – chroni przed fotostarzeniem, zapobiegając degradacji kolagenu i poprawiając elastyczność skóry.

Poznaj moc natury z linią HYDRATION + PEPTIDE od Uzdrovisco!

Zadbaj o swoją skórę w naturalny, skuteczny sposób i ciesz się pięknem nawilżenia oraz młodzieńczym wyglądem każdego dnia!

Produkty z linii HYDRATION + PEPTIDE:

Pro-barierowy krem na twarz, szyję i dekolt z peptydem miedziowym (50 ml) , cena 59 zł

Działa na dwóch poziomach: jako stymulator syntezy kolagenu, kwasu hialuronowego i glikanów oraz jako nośnik miedzi, wspierający procesy regeneracyjne skóry. Dodatkowo, cztery formy kwasu hialuronowego zapewniają intensywne nawilżenie oraz poprawiają elastyczność i jędrność cery.

Regularne stosowanie kremu przez cztery tygodnie odbudowuje barierę hydrolipidową, intensywnie regeneruje oraz przynosi ulgę skórze, zwiększając jej gładkość i komfort.

Krem stworzony został dla skóry normalnej, suchej, wrażliwej, przesuszonej i/lub po zabiegach złuszczania, jak również z pierwszymi oznakami starzenia, takimi jak zmarszczki, spadek jędrności i elastyczności.

Rozjaśniające serum z peptydem miedziowym (30 ml), cena 59 zł

To serum, to remedium dla odwodnionej skóry, która straciła swój blask lub ma skłonność do przebarwień. Tripeptyd miedziowy stymuluje syntezę kolagenu i kwasu hialuronowego, jednocześnie dostarczając miedź niezbędną dla kluczowych procesów skórnych. Kompleks 4x HA nawilża, wygładza i uelastycznia skórę, a Lipo C complex i niacynamid rozjaśniają przebarwienia i wyrównują koloryt.

Serum stworzone dla skóry normalnej, mieszanej, suchej, poszarzałej, ze skłonnością do przebarwień, wymagającej przywrócenia blasku i wyrównania kolorytu, jak również z pierwszymi oznakami starzenia, takimi jak drobne linie i zmarszczki.

Hydration + Peptide Wypełniające serum z peptydem miedziowym (30 ml) cena: 59 zł

To serum zapewnia intensywne nawilżenie skóry i „wypełnienie” zmarszczek z efektem SKIN PLUMPING! Rewolucyjny tripeptyd miedziowy stymuluje syntezę kolagenu i kwasu hialuronowego, jednocześnie dostarczając miedź niezbędną dla kluczowych procesów skórnych, a kompleks 4x HA nawilża do 24 h, wygładza i uelastycznia skórę.

Serum dedykowane jest dla skóry normalnej, mieszanej, suchej oraz z pierwszymi oznakami starzenia, takimi jak zmarszczki, spadek jędrności i elastyczności, wymagającej intensywnego wypełnienia i wygładzenia.

Kompleksowo redukuje zmarszczki w dwóch wymiarach: powierzchni i objętości! Wpływa na poprawę procesów regeneracyjnych naskórka i zwiększa jego elastyczność.

SPF50 Peptydowy krem antyoksydacyjny przeciw przebarwieniom (30 ml), cena 59 zł

Podstawa skutecznej ochrony przed fotostarzeniem! SPF50 Peptydowy krem antyoksydacyjny przeciw przebarwieniom, to doskonały wybór dla każdego typu cery, a jego lekka, oil-free formuła zapewnia codzienne nawilżenie i ochronę przed promieniowaniem UVA, UVB, światłem niebieskim (HEV) i podczerwonym (IR)!

Krem nie tylko chroni, ale też poprawia jędrność i elastyczność skóry. Kompleks 4x HA nawilża i wygładza skórę, a witamina E działa antyoksydacyjnie.

Hialuronowa pianka oczyszczająca z peptydami ryżowymi (150 ml), cena 39 zł

Intensywnie nawilżająca pielęgnacja już podczas oczyszczania! Hialuronowa pianka, to idealne rozwiązanie dla każdego rodzaju cery, w tym wrażliwej. Skutecznie usuwa resztki makijażu i zanieczyszczeń. Dzięki pełnemu spektrum kwasu hialuronowego, pianka nawilża, wygładza i uelastycznia skórę, jednocześnie chroniąc ją przed wysuszeniem. Peptydy ryżowe poprawiają nawilżenie i jędrność skóry, a pentawityna i betaina zapewniają długotrwałe nawilżenie i regenerację. Pianka stworzona, by skutecznie i łagodnie oczyszczać każdy rodzaj cery, również wrażliwej.

Kosmetyki UZDROVISCO to uczciwa, roślinna, biologicznie aktywna, naturalna pielęgnacja oparta na selektywnych, starannie dobranych „esencjach” roślinnych i najnowszych, naturalnych rozwiązaniach współczesnej kosmetologii. Marka wierzy, że warto patrzeć głębiej, by odkrywać to, co naprawdę działa. Stosuje optymalne, najwyższe dawki, dzięki którym kosmetyk naturalny przemienia się w skuteczny fitoceutyk!

i Autor: materiał prasowy Uzdrovisco

i Autor: materiał prasowy Uzdrovisco

i Autor: materiał prasowy Uzdrovisco