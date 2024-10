Levi’s® i Beyoncé łączą siły w nowej globalnej kampanii REIIMAGINE!

Kultowa marka beauty zaprasza do swojej wyjątkowej krainy. Zapraszamy do Benemart!

Czerpiąc inspirację z innowacyjnego podejścia Beyoncé do sztuki, kultury i opowiadania historii, kampania na nowo prezentuje klasyczne kroje produktów Levi’s®. Kampania podzielona jest na kilka rozdziałów, które na nowo interpretują kultowe reklamy marki, a całość została stworzona przez uznaną reżyserkę Melinę Matsoukas. Pierwszy film, oparty na legendarnej reklamie „Launderette” z 1985 roku, która ponownie wylansowała hit „I Heard It Through the Grapevine”, stawia Beyoncé w samym centrum, celebrując dziedzictwo Levi’s® jako symbol ekspresji, noszony przez ikony i twórców zmian.

„Moja piosenka ‘LEVII’S JEANS’ to hymn na cześć tego, co uważam za prawdziwy amerykański uniform – coś, co nosimy z dumą” — mówi Beyoncé. „Współpraca z Levi’s® w tworzeniu kultowych obrazów Ameryki to dla mnie zaszczyt. Denim był często widziany przez męski pryzmat, więc ta kampania, która kładzie nacisk na kobiecą siłę i perspektywę, ma dla mnie szczególne znaczenie. Nie mogę się doczekać, by odkrywać nowe sposoby, w jakie nasze wizje mogą zbiegać się w misji wzmacniania pozycji kobiet i celebrowania ich mocy.”

„Levi’s® od zawsze był nieoficjalnym uniformem tych, którzy którzy dążą do lepszego. — mówi Kenny Mitchell, globalny dyrektor marketingu marki Levi’s® w Levi Strauss & Co. „Dzięki współpracy z Beyoncé, eksplorujemy siłę reimaginacji, co pozwala nam dotrzeć do fanów w nowych, świeżych formach i wspierać rozwój naszej kolekcji dla kobiet jako wiodącej marki denimowej.”

Zintegrowana kampania obejmuje wszelkie kanały komunikacji: telewizję, reklamy outdoorowe, media cyfrowe, społecznościowe, prasowe oraz ekskluzywne produkty. Start kampanii zainaugurowano projekcjami w miastach takich jak San Francisco, Houston, Chicago, Nowy Jork, Atlanta, Paryż, Londyn i Berlin, budząc ciekawość i dając fanom przedsmak tego, co nadchodzi. 30 września globalnie ruszyły billboardy, które oficjalnie ogłosiły współpracę Levi’s® z Beyoncé.

Pierwszy film, ożył dzięki nagrodzonemu Emmy operatorowi - Marcella Réva. który przenosi widzów w nowoczesny, wizualny świat. Do kampanii dołączył też fotograf Mason Poole, który uchwycił kolekcję ponadczasowych ujęć, wpisując Beyoncé do panteonu ikon Levi’s®, od Marlona Brando po Marilyn Monroe. Kampania została stworzona we współpracy z TBWA\Chiat\Day LA i wyprodukowana przez de la revolućion/PRETTYBIRD.

i Autor: materiał prasowy Levis

