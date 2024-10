Kultowa marka beauty zaprasza do swojej wyjątkowej krainy. Zapraszamy do Benemart!

Spektakularna moda na jesień. Tkaniny, w których się zakochasz. To będzie modne w tym sezonie

"Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy poszukują piękna przez cały rok! Łap koszyk na zakupy i kieruj się wprost do alejki piękna, gdzie uzupełnisz swoje zapasy kosmetycznych bestsellerów w limitowanych opakowaniach. Zestawy pełne kosmetyków do brwi, twarzy, pielęgnacji porów i wiele więcej w wyjątkowych cenach czekają, aby uzupełnić Twoją kosmetyczkę!. Najwyższa jakość i najlepszy wygląd gwarantowane, tylko w Benemart!"

Co tam znajdziesz?

CHOCOOLICIOUS CHEEKS

Sprawdź tą mini paletkę bronzerów i różów idealną na prezent dla siebie lub bliskiej Ci osoby. Znajdziesz w niej kultowy bronzer HOOLA, idealnie różowy chłodny róż WILLA i NOWOŚĆ - Cherri, intensywnie wiśniowy róż.

BADGAL ENERGY

Doładuj swoje świąteczne prezenty z tym zestawem bestsellerów marki do pełnego makijażu - maskara, baza, tusz i już!

SOUP’D UP BEAUTY

Chcesz poczuć smak blichtru? Z tym zestawem w uroczej puszce to łatwe! Wymieszaliśmy w nim pełnowymiarowy bronzer, mini maskarę i tint dla smaku!

The Gorgeous Grocer

Koszyk bestsellerów od Benefit to wszystko czego potrzebujesz w swojej kosmetyczce! To 24 dni urodowych niespodzianek dla Ciebie lub Twoich bliskich!

LOOKIN’ CRISP

Ta paczka pyszności idealnie sprawdzi się na prezent dla kogoś kto lubi smakowite kąski - możesz być to też Ty! To zestaw kosmetyków do pełnego makijażu twarzy, oczu i oczywiście brwi.

