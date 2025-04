Rita Ora i Anna Lahey promują autorską linię kosmetyków typebea

In The Spotlight! Poczuj się jak gwiazda filmowa z Armani beauty

W samo południe, we flagowej perfumerii Douglas w Westfield Arkadia, założycielki spotkały się z przedstawicielami mediów, Internetu oraz klientami. Podczas panelu dyskusyjnego Anna i Rita podzieliły się swoimi doświadczeniami związanymi z problemem wypadania włosów oraz potrzebą odbudowy pewności siebie. Lata intensywnej stylizacji fryzur doprowadziły do ich osłabienia, co stało się impulsem do działania. Świadome, jak istotny wpływ na samoocenę mają zdrowe i zadbane włosy, postanowiły stworzyć TYPEBEA – markę dedykowaną wsparciu każdego rodzaju włosów.

W skład gamy produktowej dostępnej w sieci DOUGLAS wchodzą: szampon, odżywka, maska pielęgnacyjna i serum do skóry głowy z peptydami. Łącznie 6 specjalistycznych kosmetyków. Wszystkie zostały opracowane z aktywnych składników, wolnych od siarczanów, parabenów i silikonów. Główną rolę odgrywa w nich substancja czynna Baicapil™, która ogranicza wypadanie włosów – nawet o 60% w ciągu zaledwie trzech miesięcy. Stosowane na co dzień sprawią, że włosy staną się widocznie grubsze, mocniejsze i dłuższe.

Obie Panie opowiedziały także o procesie powstawania linii, min. kilkuletnich badaniach klinicznych nad każdym produktem. Zdradziły również swoje ulubione „must haves” z gamy TYPEBEA, a nawet zaprezentowały sposób ich aplikacji, udowadniając łatwość ich użytkowania.

Na zakończenie spotkania organizatorzy zaprosili zebranych gości do przywitania się osobiście i zrobienia wspólnych zdjęć z Ritą Orą i Anną Lahey.

i Autor: materiały prasowe TYPEBEA