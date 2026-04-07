Rituals prezentuje nowości produktowe do pielęgnacji ciała z kultowej kolekcji The Ritual of Ayurveda

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-04-07 12:24

Rituals Cosmetics prezentuje odświeżoną odsłonę swojej wyjatkowej kolekcji The Ritual of Ayurveda, inspirowanej starożytną mądrością ajurwedy. Linia zyskuje nowy design oraz zostaje wzbogacona o nowości, obejmujące produkty do pielęgnacji ciała oraz do domu, tworząc jeszcze pełniejsze doświadczenie.

Autor: Ritual/ Materiały prasowe

Kolekcja nawiązuje do holistycznej tradycji wywodzącej się z Indii, której korzenie sięgają tysięcy lat - zachęca  do życia w zgodzie z naturalnym rytmem ciała, umysłu i duszy. Ajurweda opiera się na idei równowagi pomiędzy  energią, emocjami i otoczeniem przypominając, jak istotne są codzienne, świadome momenty dbania o siebie.

Ciepły, kwiatowo-korzenny zapach, łączący nuty róży indyjskiej z kojącym olejkiem ze słodkich migdałów,  otula zmysły i zachęca do chwili wytchnienia. To aromatyczne doświadczenie zaprasza do odnalezienia  harmonii, równowagi i uważnej pielęgnacji każdego dnia.

Kolekcja The Ritual of Ayurveda obejmuje aż 24 produkty oraz trzy zestawy podarunkowe (w rozmiarach S,  M i L), które razem tworzą doświadczenie dla ciała, wyjątkową atmosferę w domu, a także sprawdzą się jako  upominek dla bliskiej osoby.

Co wyróżnia nową odsłonę The Ritual of Ayurveda?

  • Kojący zapach: Połączenie róży indyjskiej, olejku ze słodkich migdałów, piwonii oraz białego piżma.
  • Innowacyjne produkty: Wśród 24 propozycji znajdują się m.in. lekki suchy olejek do ciała (90% składników naturalnych), oczyszczająca maska z glinką oraz regenerujący olejek do włosów z amlą.
  • Idea świadomych momentów: Rituals, jako marka z certyfikatem B Corp™, przekształca codzienne mycie i pielęgnację w znaczące rytuały, które pomagają odzyskać emocjonalną równowagę.

Wśród nowości znajdują się między innymi:

  •  Suchy olejek do ciała: Lekki, szybko wchłaniający się olejek do ciała o nietłustej  formule, który intensywnie nawilża i pozostawia subtelny zapach na skórze. Zawiera  olej moringa o właściwościach przeciwzapalnych oraz nawilżający olej kokosowy.
  •  Oczyszczająca maska z glinką do twarzy i ciała: Oczyszczająca maska z glinki  o kremowej konsystencji, która skutecznie usuwa zanieczyszczenia, przywracając  skórze gładkość, świeżość i naturalny blask.
  • Olejek do włosów i skóry głowy przed myciem: Olejek do włosów i skóry  głowy stosowany przed myciem. Wzbogacony o amlę, pomaga zapobiegać  przesuszeniu i łamliwości włosów, nadając im miękkość oraz zdrowy połysk.
Autor: Ritual/ Materiały prasowe
Autor: Ritual/ Materiały prasowe
