Robert Lewandowski dołącza do rodziny BOSS EYEWEAR jako nowy ambasador marki w Polsce

Od czasu startu platformy #BeYourOwnBOSS marka zachęca do życia na własnych zasadach – z odwagą, autentycznością i stylem. Kto mógłby lepiej uosabiać te wartości niż jeden z najbardziej utytułowanych piłkarzy naszych czasów? Robert Lewandowski – znany z precyzji, siły i nienagannego wyczucia stylu – w naturalny sposób wpisuje się w filozofię BOSS EYEWEAR.

„Cieszę się, że dołączam do rodziny BOSS EYEWEAR i mogę wnieść swoją pasję do tej kampanii” – powiedział Robert Lewandowski. „Współpraca z BOSS EYEWEAR to dla mnie naturalny wybór. Marka symbolizuje precyzję, skuteczność i pewność siebie – cechy, które towarzyszą mi na boisku każdego dnia. Kolekcja okularów na sezon wiosna/lato 2025 odzwierciedla mój styl: nowoczesny, wyrazisty i ponadczasowy.”

Partnerstwo rozpoczęło się od kampanii promującej kolekcję BOSS EYEWEAR na sezon wiosna/lato 2025, w której Lewandowski prezentuje eleganckie, wysokiej jakości oprawki łączące innowacyjność z klasyczną estetyką. To hołd dla jego charakterystycznego stylu – wyrazistego, ale zawsze z klasą.

Współpraca z Robertem Lewandowskim podkreśla dalszy rozwój marki BOSS EYEWEAR, która pragnie jeszcze silniej rezonować z lokalnymi odbiorcami, stawiając na autentyczne i inspirujące osobowości.

i Autor: materiały prasowe BOSS EYEWEAR