Romantyczne prezenty na walentynki 2025. Pokaż, że Ci zależy

Kampania Walentynkowa “Love Me, Love Me Not” - Converse celebruje self-love

Walentynki to święto, które jedni kochają inni nienawidzą. Dla jednych jest ono dniem celebrowania miłości, drudzy uważają, że to komercjalizacja uczuć, a prawdziwa miłość nie potrzebuje sztucznego święta. Warto jednak w ten dzień pomyśleć o ukochanej lub ukochanym i przygotować nawet symboliczny upominek bądź randkę. Walentynki jak co roku obchodzimy 14 lutego, zatem na zaplanowanie czegoś specjalnego nie zostało już tak wiele czasu. W tym roku, z uwagi na pandemię na topie będzie randkowanie w domowym zaciszu.

Walentynkowy prezent dla niej

Prezenty dla partnerki na Walentynki od lat się praktycznie nie zmieniają. Na topie jest zmysłowa, erotyczna bielizna na wspólne igraszki. Dobrym pomysłem jest również butelka dobrego szampana, spersonalizowane czekoladki czy ulubione perfumy. Nieco droższym pomysłem jest oczywiście biżuteria.

Walentynkowy prezent dla niego

Panom na Walentynki wybiera się zazwyczaj dobre perfumy, albo dobry alkohol. Możemy postawić również na rozwiązania humorystyczne, na przykład na spersonalizowany zestaw bokserek sygnowany amorkiem, albo niebanalny kubek.

Walentynkowe pomysły na prezent

KILIAN PARIS

Woda perfumowana THE LIQUORS ANGELS’ SHARE REFILL

Angels’ Share - Tak jak Mistrz Perfumiarstwa, który tworzy unikatowe akordy i esencje w perfumach, również i Master Blender dobiera idealne proporcje eaux-de-vie, aby w rezultacie otrzymać wyjątkowy koniak. Dzięki temu, że perfumy Angels’ Share zawierają esencję koniaku pozyskaną z tego trunku, ich sok otrzymał naturalną karmelową barwę. Kompozycję otwiera nuta olejku koniaku, osadzona na mieszance absolutu dębu, esencji cynamonu i absolutu fasolki tonka. Następnie, wyczuwane w niej długotrwałe nuty drewna sandałowego, pralinek i wanilii, przepysznie wieńczą całość, tworząc tym samym wyjątkowe połączenie, które mogło powstać jedynie z myślą o aniołach.

Giorgio Armani Sì

Elegancki i kobiecy zapach z nutami czarnej porzeczki, róży i wanilii. Jego szyprowa baza nadaje mu charakteru i idealnie komponuje się z zimową aurą. Podkreśla klasę, ponadczasową elegancję i naturalna charyzmę – oceniła zapach jako zimową propozycję Iza Pawińska, Training Manager Fragrance w L’Oréal Luxe.

Sì od Giorgio Armani to zapach, dla którego inspiracją stała się współczesna, odważna, silna i niezależna kobieta, która nie boi się wyrażać swoich emocji. Woda perfumowana od włoskiego kreatora stylu to dodatek, który na co dzień dodaje sił do działania. Jej kompozycja doskonale współgra z zimową aurą, co sprawia, że nawet podczas mroźnej pory roku jest nieocenionym dopełnieniem każdej stylizacji.

Maison Margiela REPLICA From the Garden

Jaki zapach ma poczucie radości ze słonecznego popołudnia spędzonego w ogrodzie? Jak woda toaletowa Maison Margiela Replica From the Garden. To mieszanka emocji, którą wywołują dłonie zanurzone w ziemi, świeże zbiory dojrzałych owoców czy unoszące się w powietrzu brzęczenie pszczół.

KILIAN PARIS

Woda perfumowana THE NARCOTICS ROLLING IN LOVE

Rolling in Love to skórzane piżmo musc de peau, które uosabia niemalże niszczycielskie uczucie zatracania się w miłości. We współpracy z mistrzem perfumiarstwa, Pascalem Gaurinem, Kilian Hennessy obrał zupełnie nową ścieżkę. Perfumy Rolling in Love są zdecydowanie bardziej bezpośrednie i mniej zawoalowane niż jego wcześniejsze zapachy — są niemalże “monochromatyczne” w swojej koncentracji na tym jedynym, szczególnym uczuciu. Rolling in Love to „biały” zapach, który wokół swojego głównego szlaku buduje różnorodne struktury, takie jak nuty nasion ambrette, mleka migdałowego, irysa i piżma.

RITUALS Olejek do ciała

Rozświetl skórę, używając naszego uwielbianego olejku do ciała. Jego formuła, o letnim zapachu skomponowanym z nut kwiatu lotosu i białej herbaty, zawiera trzy odżywcze olejki i subtelne opalizujące cząsteczki minerałów.