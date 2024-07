Rossmann na OFF Festivalu ze strefą Czujesz Klimat?

Trzeci rok z rzędu Rossmann jest sponsorem katowickiego OFF Festivalu. Nasza strefa na stałe wpisała się w festiwalowy krajobraz. Odwiedzają ją tłumy, bo można u nas klimatycznie spędzić czas.

Co tym razem przygotowaliśmy dla festiwalowiczów? Stanowiska beauty, salon barbera i miejsce do plecenia wianków – to właśnie tu podkręcicie swój festiwalowy look. Nasze zjawiskowe instaspoty znają wszyscy, a wielki drogeryjny koszyk stał się już kultowym – z pewnością zrobicie u nas świetne zdjęcia na swoje social media. Jeśli po prostu chcecie się zrelaksować, porozmawiać ze znajomymi słuchając muzyki w tle, znajdziecie u nas miejsce do chillowania włącznie z wielkim tarasem z widokiem na Scenę Leśną Rossmanna.

Zobacz także: Ten puder to jeden z największych hitów, teraz w promocji Rossmanna kosztuje tylko 25 zł. Polki pokochały go za lekką formułę i efekt drugiej skóry

Line-up Sceny Leśnej Rossmanna zapowiada się ekscytująco. Wystąpią m.in.: English Teacher, Mount Kimbie, Brutus, The Alchemist & Boldy James i Debby Friday. Więcej przeczytacie tutaj: https://off-festival.pl/line-up/.

OFF Festival podejmuje szereg działań w trosce o dobro planety. Dieta wegetariańska i wegańska stanowią 80 proc. menu. Posiłki serwowane są na biodegradowalnych naczyniach, a napoje w kubkach wielorazowego użytku. Nie ma plastikowych słomek. Ponadto organizatorzy starają się minimalizować zanieczyszczenie powietrza związane z transportem na festiwal. Robią to na dwa sposoby – udostępniając we współpracy z miastem Katowice darmową komunikację miejską, a także zachęcając do korzystania z miejskich rowerów, które można zostawić na parkingu tuż obok bramy wejściowej.

i Autor: materiał prasowy Rossmann