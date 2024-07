Ten puder to jeden z największych hitów, teraz w promocji Rossmanna kosztuje tylko 25 zł. Polki pokochały go za lekką formułę i efekt drugiej skóry

Maybelline NY Music Stories: Era of Lashes – Trzy dni niesamowitych wrażeń z marką Maybelline New York

Promocje w Rossmannie. Kultowy puder prasowany za 25 zł

Nowe promocje w Rossmannie. Kosmetyki mineralne to preparaty zawierające naturalne pigmenty. Najczęściej w składzie można znaleźć tlenki żelaza, cynku oraz sproszkowanie kamienie półszlachetne. Na początku kosmetyki mineralne dedykowane były osobom z bardzo wrażliwą skórą, która wymagała specjalistycznego i delikatnego podejścia. Dzisiaj po kosmetyki mineralne sięgają wszyscy. W trwającej właśnie promocji Rossmanna znajdziesz świetny puder prasowany EVELINE COSMETICS Variété. Obecnie kosztuje on zaledwie 24,99 zł. To jeden z hitów marki, w którym zakochały się Polki. To lekki, a zarazem kryjący i trwały puder. Może być on stosowany na kilka sposobów - jako klasyczny puder utrwalający (ta opcja świetnie sprawdzi się podczas makijaży wieczorowych) oraz jako podkład w pudrze. Daje on efekt drugiej skóry. Mineralny puder prasowany EVELINE COSMETICS Variété nie podkreśla zmarszczek oraz suchych skórek. Świetnie maskuje niedoskonałości i wyrównuje koloryt cery. Przedłuża trwałość makijażu i sprawia, że skóra wygłąda jedwabiście oraz promiennie.

- Ten puder to zdecydowanie moje odkrycie tego roku. Pięknie wygładza skórę, zmniejsza widoczność porów, używam go głównie pod oko i robi totalny efekt photoshopa! - pisze jedna z zadowolonych użytkowniczek na stronie wizaz.pl.

