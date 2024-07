Wielkie zmiany w popularnej drogerii! Polki pokochały te kosmetyki, a teraz kupią je za jedyne 5 zł!

Dłuższe dni sprawiają, że chętniej spędzamy czas na zewnątrz. Dlatego też coraz częściej decydujemy się na zrobienie zakupów z samego rana lub późnym wieczorem. Aby wyjść naprzeciw potrzebom Klientów, Drogerie Natura wydłużają godziny otwarcia: zarówno poranne, jak i te wieczorne.

„Zauważyliśmy, że w okresie wakacyjnym Klienci zmieniają swoje przyzwyczajenia zakupowe. Z myślą o nich zdecydowaliśmy się wydłużyć godziny otwarcia. Wybrane Drogerie Natura będą czynne dłużej zarówno rano, jak i wieczorem. Zależy nam, by Klient spokojnie i bez pośpiechu mógł dokonać wyboru produktów.”

Drogerie Natura przygotowały także letnie promocje. Dziesiątki produktów dostępne są w niższych cenach, a przy zakupach wybranych marek, jak na przykład Kobo Professional, drugi produkt kupimy za 5 zł (oferta obowiązuje do 8 sierpnia) Drogerie Natura stawiają mocno na rozwój marek na wyłączność. To właśnie tylko tam znajdziemy zarówno wysokiej jakości dermokosmetyki Skinimal, niszowe perfumy Harmoniq, popularne kosmetyki do makijażu Daso Beauty, jak i produkty do czyszczenia domu Domofix.

