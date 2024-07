Wakacyjny look w kilka minut

BEAUTY EXPRESS

Na urodowe zabiegi często nie mamy zbyt dużo czasu. W takim przypadku idealnie sprawdzą się kosmetyki, które dają ekspresowe efekty. Należą do nich m.in. maseczki w płachcie.

Maska na tkaninie YOSKINE SUPREME-VIT B12&C

Rozświetlający „zastrzyk witamin” (15,99 zł/20 ml) błyskawicznie nawilża i liftinguje. Wystarczy kilka minut, by skóra odzyskała piękny, zdrowy koloryt, a przebarwienia stały się mniej widoczne. W jej składzie znajdziemy różową witaminę B12 (regeneruje, przyspiesza odnowę komórek i spowalnia proces fotostarzenia, łagodzi też podrażnienia i zaczerwienienia skóry), witaminę C połączoną z wektorem krzemowym (wykazuje intensywne właściwości przeciwzmarszczkowe, zapobiega wiotczeniu skóry i redukuje przebarwienia), kompleks minerałów: miedzi, magnezu i cynku (przyspiesza regenerację i dodaje młodzieńczej witalności) oraz biosacharydy (są jak ochronna tarcza osłaniająca skórę przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych).

Wygodnym - i zapewniającym natychmiastowe efekty - rozwiązaniem są też płatki do ust. PERFECTA LIPS PATCH Hydrożelowy płatek-kompres na usta (5,99 zł/szt.) został nasączony aż 8 rodzajami kwasu hialuronowego, aloesem i allantoiną. Intensywnie nawilża i regeneruje spierzchnięte, przesuszone usta. Pozostawia je perfekcyjnie miękkie i odżywione. Wystarczy nakleić płatek na oczyszczoną skórę ust i pozostawić na ok. 10-20 min. Świetnie sprawdzi się także przed wielkim wyjściem. Na gładkich ustach pomadka lub błyszczyk utrzyma się znacznie dłużej!

Zobacz także: Te wyjątkowe kremy z powodzeniem zastąpią kilka kosmetyków w codziennej pielęgnacji

Natychmiastowy efekt wygładzonej i rozświetlonej cery uzyskasz stosując bazę pod makijaż. CASHMERE DD BASE – DAILY DEFENCE Wygładzająca baza-serum z witaminą C SPF 50+ (51,99 zł/30 ml) - jak sama nazwa wskazuje - wzbogacona jest o witaminę C i filtr SPF 50. To urodowy letni game changer, ponieważ baza jednocześnie pielęgnuje i zapewnia bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem słonecznym. Wyjątkowa formuła zawiera starannie skomponowane składniki: witaminę C, niacynamid oraz prebiotyki, które dbają o mikrobiom skóry. Baza zapewnia subtelne wykończenie z efektem delikatnego matu. Można ją stosować pod podkład lub jako ostatni krok pielęgnacji skóry.

SKÓRA MUŚNIĘTA SŁOŃCEM

„Dziewczyny lubią brąz”…, ale wiadomo, że promienie słoneczne potrafią wyrządzić wiele szkód. Dlatego nie warto ryzykować zdrowia skóry i wystawiać jej na ich bezpośrednie działanie bez odpowiedniej ochrony. Wychodząc na plażę stosujemy kremy z filtrem, a aby nie wypaść blado, możemy podkręcić koloryt skóry kosmetykami. Od pięknej opalenizny dzieli cię tylko kilka kropli… a dokładniej 4-8 Skoncentrowanych kropli samoopalających DAX SUN BORA BORA (17,99 zł/15 ml). Wystarczy dodać je do ulubionego kremu lub balsamu, by skóra zyskała niepowtarzalny słoneczny kolor. Przed aplikacją, wykonaj peeling – dzięki temu opalenizna będzie równomierna i trwalsza. Produkt można stosować na twarz i ciało.

Efekt naturalnej opalenizny bez smug i nawilżonej skóry uzyskasz z Olejkowym balsamem stopniowo brązującym PERFECTA TAN&SHINE (23,99 zł/200 ml). Intensywność opalenizny można stopniować w zależności od karnacji i potrzeb. W formule znajdziemy: rajskie owoce, które wspierają regenerację i wygładzenie skóry, dodają jej energii i przywracają naturalną świetlistość; witaminę C, która pięknie rozświetla skórę i wyrównuje jej koloryt oraz DHA BRONZE POWER zapewniający efekt naturalnej, delikatnie muśniętej słońcem skóry. Co więcej, balsam zachwyca wakacyjnym, tropikalnym zapachem!

Prawdziwie wakacyjne glow nadadzą skórze kosmetyki z drobinkami. YOSKINE NATURAL GLOW Nawilżający balsam do ciała ze złotymi drobinkami (79,99 zł/200 ml) dodatkowo intensywnie pielęgnuję skórę. A to za sprawą składu, w którym znajdziemy: naturalne masło Shea, olej ze słodkich migdałów oraz mineralne drobiny rozświetlające. Balsam błyskawicznie nawilża, wygładza i wyrównuje koloryt. Dzięki iskrzącym się pigmentom skóra nabiera promiennego blasku, jest pełna witalności, a niedoskonałości stają się mniej widoczne. Balsam pozostawia słodki, upojny zapach kokosa. Preparat szybko się wchłania, nie pozostawia smug, czy plam na ubraniach. Drobinki są w 100% naturalne!

i Autor: materiał prasowy Pielęgnacja