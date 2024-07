Te wyjątkowe kremy z powodzeniem zastąpią kilka kosmetyków w codziennej pielęgnacji

Olśniewający blask – osiągnij go w prosty sposób

Multifunkcyjna formuła - wielokierunkowe działanie

Odświeżone formuły myWONDERBALM są jeszcze lepiej dopasowane do potrzeb konkretnych typów skóry, a przy tym zyskały bardziej naturalny skład – minimum 97% składników jest pochodzenia naturalnego. Aby niwelować oznaki zmęczenia i zestresowania oraz nadać skórze zdrowy, zrelaksowany wygląd skład nowych kremów został wzbogacony o wyjątkowy Happy Complex (ekstrakt z babki lancetowanej i witaminy E). To jednak nie wszystko! Z myślą o posiadaczkach skóry wrażliwej, skłonnej do alergii – nowe kompozycje zapachowe nie tylko rozpieszczają zmysły i poprawiają nastrój, ale także są bardziej bezpieczne – dzięki ograniczeniu potencjalnych alergenów zredukowano ryzyko podrażnień.

To formuły idealne na noc oraz na dzień, pod makijaż – szybko się wchłaniają, nie zapychają porów i nie rolują. Można je stosować do pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu, ale sprawdzą się także, jako balsam co ciała lub krem do rąk.

I’m Coco Nuts Krem nawilżający z wodą kokosową myWONDERBALM

Ten wielofunkcyjny krem intensywnie nawilża i długotrwale nawadnia skórę, a przy tym reguluje pracę gruczołów łojowych, zmniejszając wydzielanie sebum. Zawarty w formule niacynamid i olej z wiesiołka wzmacniają barierę hydrolipidową naskórka i sprawiają, że skóry staję się gładka i bardziej miękka, a dzięki Happy Complex skóra zyskuje zdrowy, zrelaksowany wygląd, a zmarszczki stają się mniej widoczne. To krem do każdego typu skóry, w tym wrażliwej, jednak szczególnie doceni go skóra tłusta, mieszana, a przy tym odwodniona.

Wegańska formuła kremu zawiera:

wodę kokosową i ekstrakt z ananasa - odświeżają i ekspresowo nawadniają skórę, utrzymując odpowiedni poziom nawilżenia,

niacynamid - wygładza, reguluje pracę gruczołów łojowych, redukując nadmiar sebum,

olej z wiesiołka - poprawia miękkość skóry i wzmacnia barierę hydrolipidową,

sok z aloesu - łagodzi i koi skórę,

Happy Complex – relaksuje, redukuje widoczność zmarszczek.

Po aplikacji kremu otuli was zapach Piña colada, wprowadzając w błogi nastrój.

Hello Yellow Krem energetyzujący z mango myWONDERBALM

Zawarty w formule koktajl składników nawilżających i odżywczych silnie pielęgnuje skórę, a dzięki ekstraktom z mango i śliwki kakadu krem redukuje przebarwienia, wyrównuje koloryt i dodaje skórze promienności. A wyjątkowy Happy Complex sprawia, że skóra zyskuje bardziej zrelaksowany, młodszy wygląd. To krem przeznaczony do każdego typu skóry, również wrażliwej, w szczególności polecany do skóry z przebarwieniami, szarej, ziemistej, pozbawionej blasku i mieszanej.

Wegańska formuła kremu zawiera:

ekstrakty z mango i śliwki kakadu - niwelują szary odcień cery, poprawiając i wyrównując jej koloryt, przywracają blask, masło mango i olej z pestek winogron - zapewniają efekt nawilżenia i odżywienia skóry, sprawiają, że jest bardziej elastyczna, ksylitol - długotrwale nawilża skórę, Happy Complex - relaksuje i zapewnia młodszy wygląd skóry, zmniejsza widoczność zmarszczek. Apetyczny zapach Mango Lassi poprawia nastrój i dodaje energii.

I love Me Krem odżywczy z wodą różaną myWONDERBALM

Jego kremowa formuła łagodzi i koi skórę oraz redukuje zaczerwienienia. Oleje z dzikiej róży i sezamowy wspierają barierę ochronną, odżywiają, niwelują suchość i przywracają komfort skórze. Krem jest przeznaczony do każdego typu skóry, w tym wrażliwej. Jednak najbardziej doceni go skóra sucha, naczynkowa i reaktywna.

Wegańska formuła kremu zawiera:

wodę różaną i alantoinę - koją skórę, przywracają jej komfort i łagodzą podrażnienia.

olej z dzikiej róży i sezamowy: wzmacniają barierę ochronną skóry, odżywiają i nawilżają, niwelują suchość i poprawiają elastyczność skóry,

ekstrakt z arniki - redukuje zaczerwienienia, wycisza i pielęgnuje skórę naczynkową,

Happy Complex – usuwa ślady zmęczenia, redukuje widoczność zmarszczek.

Docenisz także zmysłowy aromat Rose Lemonade, który otuli twoje ciało, przywołując letnie wspomnienia.

Call Me Later Krem regenerujący z mikroalgami myWONDERBALM

Jego wegańska formuła stymuluje regenerację, poprawia jędrność i elastyczność oraz niweluje suchość i szorstkość skóry. W składzie znajdziemy m.in. masło shea, olej jojoba i pantenol, które chronią skórę przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, a Happy Complex relaksuje i redukuje ślady zmęczenia – sprawiając, ze skóra wygląda promiennie i młodo. Krem przeznaczony jest do każdego typu skóry, w tym wrażliwej. Polecany w szczególności do skóry suchej, bardzo suchej, przesuszonej i która utraciła jędrność.

Wegańska formuła kremu zawiera:

ekstrakty z mikroalg - poprawiają jędrność, elastyczność i sprężystość skóry,

masło shea i olej jojoba - odżywiają, regeneracją i wzmacniają warstwę lipidową naskórka,

pantenol - koi skórę, zapewnia optymalny efekt nawilżenia,

Happy Complex – redukuje ślady zmęczenia i stresu, sprawia, że skóra zyskuje młodszy wygląd

Błogi zapach Blue Lagoon przywołuje letnie wspomnienia i odpręża.

Wszystkie formuły kremów myWONDERBALM zostały przebadane dermatologicznie i okulistycznie.

