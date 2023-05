Rossmann obchodzi 30-te urodziny!

– 30-tka to piękny wiek. Zbyt wcześnie na podsumowania, idealnie na odważne planowanie przyszłości. Rossmann, jak na świadomego trzydziestolatka przystało, wie, jakie wartości są w życiu ważne: zaufanie, życzliwość, empatia, pomoc słabszym, dbałość o środowisko. Nasza wiedza i doświadczenie, dostęp do nowoczesnych technologii, a także wspaniały, pełen zapału zespół pracowników pozwala nam wierzyć, że możemy razem z Wami, naszymi Klientami, zmieniać świat na lepsze – ocenia prezes Rossmanna Marcin Grabara.

Jakie są plany i ambicje Rossmanna?

zagwarantowanie najlepszego wyboru produktów, w tym tysięcy nowości z Polski i świata, w najlepszych w stosunku do jakości cenach. Produkty ze znaczkiem NOWE to oczywiście nowości, w tym nowe marki, ale także kosmetyki z innowacyjnymi składami i/lub nowoczesnymi formułami. Symbolem MEGA wyróżniamy największe okazje.

służenie fachowymi informacjami o urodzie, higienie i zdrowiu: na portalu, w naszych mediach społecznościowych, w magazynie Skarb. Także poprzez oznaczanie wybranych produktów logiem „Wyjątkowy Produkt” (otrzymują go produkty wyróżniające się składem, formą aplikacji, innowacyjnością, najlepiej radzące sobie z potrzebami skóry, na które zostały opracowane) czy Czujesz Klimat? (ten symbol ułatwia klientom przyjaźniejsze dla środowiska zakupy). Nasza inicjatywa Czyściochowo pomaga uczyć dzieci, najlepiej poprzez zabawę, dobrych nawyków higienicznych.

dbanie o najwyższy komfort zakupów w drogeriach stacjonarnych i w sklepie internetowym. Znakiem firmowym Rossmanna jest nasza inicjatywa „Uśmiech robi dzień dobry”. Od ponad dwóch lat zachęcamy do uśmiechu i życzliwości, by budować dobrą atmosferę i przyjazne relacje między Klientami a personelem naszych drogerii.

Za sukcesem Rossmanna stoją jego pracownicy. Działamy w zespole, wspieramy kreatywność i innowacyjność, ogromny nacisk kładziemy na szkolenia. Dbamy by nasi pracownicy mieli poczucie bezpieczeństwa, gwarantujemy dobre warunki pracy i szeroki pakiet świadczeń socjalnych. Nasz największy w Polsce, firmowy program rozwoju pasji „Pozytywnie zakręceni” oferuje nawet 250 wydarzeń rocznie. Jesteśmy liderem w branży chemiczno-kosmetycznej, osiągnęliśmy sukces, ale nadal chcemy dynamicznie się rozwijać. Szanujemy naszych partnerów biznesowych, od lat budujemy relacje z kontrahentami w oparciu o zasady uczciwości, poszanowania racji partnera, przewidywalności. Jesteśmy dumni z tego, że razem z nami urosły w siłę polskie firmy kosmetyczne.

Zobacz także: Często miewasz taki sen? To znak, że Twoja dusza wędruje po innych wymiarach. Należysz do bardzo małej grupy osób, które to potrafią

Prowadzenie przedsiębiorstwa nie sprowadza się jedynie do zarabiania pieniędzy. Dzielimy się z innymi tym, co udało się nam wypracować. Rzetelnie płacimy w Polsce podatki (według danych Ministerstwa Finansów jesteśmy jednym z najbardziej efektywnych wśród firm handlowych podatników CIT). Angażujemy się w akcje charytatywne – np. w ramach akcji „Pomagamy jak umiemy” przekazaliśmy blisko 900 organizacjom pomoc o wartości 30 mln zł. W ramach tej akcji wyremontujemy w najbliższych latach także Klinikę Neurologii Rozwojowej CZMP. Sponsorujemy wydarzenia sportowe – jak Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run i kulturalne (w związku z inicjatywą Czujesz Klimat? jesteśmy obecni na czterech festiwalach muzycznych: Open’erze, OFF Festiwalu, Great September oraz SIESCIE i filmowej OFF Camerze, ponadto wspieramy łódzki Fotofestiwal).

– Jubileusz 30-lecia istnienia firmy chcieliśmy uczcić robiąc coś dla Łodzi, z którą jesteśmy związani od początku naszej historii w Polsce, jak również dla środowiska, w którym żyjemy my i w którym będą żyły kolejne pokolenia. Zdecydowaliśmy się na posadzenie Lasu Rossmanna – mówi Marcin Grabara, prezes Rossmanna.

Dzięki staraniom Rossmanna, w 2023 roku, na terenie Łodzi i województwa łódzkiego posadzono ponad 50 tys. sadzonek, które w przyszłości będą ponad 6-hektarowym lasem. Sam pomysł takiej inicjatywy ma swoje podłoże w postępującym procesie tzw. deforestacji. To zjawisko powszechne na całym świecie, którego jako firma odpowiedzialna społecznie, jesteśmy boleśnie świadomi. Wycinanie lasów powoduje wzrost efektu cieplarnianego, spadek bioróżnorodności, zmniejszoną ilość tlenu w atmosferze, niszczenie naturalnych siedlisk zwierząt, itp. Chcemy, by Las Rossmanna o tym problemie przypominał, przeciwdziałał mu, a jednocześnie był pomnikiem przyrody na długie lata