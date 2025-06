Rozświetl swoją cerę: wszystko, co musisz wiedzieć o bazach rozświetlających

Zalando prezentuje raport 2025 Beauty in Brief analizujący najgorętsze trendy kosmetyczne na lato i kolejne sezony

Bazy rozświetlające działają na kilka sposobów. Przede wszystkim zawierają drobne pigmenty odbijające światło, które optycznie wygładzają skórę i nadają jej promienny wygląd. Dzięki temu cera wygląda na bardziej wypoczętą i młodszą. Wiele baz zawiera również składniki nawilżające i pielęgnujące, które poprawiają kondycję skóry i przygotowują ją na aplikację kolejnych kosmetyków. Dodatkowo baza tworzy cienką warstwę między skórą a podkładem, co pomaga w jego równomiernym rozprowadzeniu i przedłuża jego trwałość, zapobiegając zbieraniu się w zmarszczkach czy porach.

Wybór odpowiedniej bazy rozświetlającej zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Osoby z suchą cerą powinny szukać baz o bogatej, nawilżającej formule z dodatkiem olejków lub kwasu hialuronowego. Dla cery tłustej lepsze będą lekkie, beztłuszczowe formuły, które nie obciążą skóry i nie przyczynią się do powstawania niedoskonałości. Jeśli zależy Ci na subtelnym efekcie glow, wybierz bazę z delikatnymi drobinkami rozświetlającymi w neutralnym odcieniu. Natomiast jeśli chcesz uzyskać bardziej intensywne rozświetlenie, poszukaj bazy z większą ilością pigmentów odbijających światło lub w chłodniejszym odcieniu różu czy złota.

Aplikacja bazy rozświetlającej jest prosta i szybka. Najlepiej nakładać ją na oczyszczoną i nawilżoną skórę przed aplikacją podkładu. Można to zrobić palcami, gąbeczką do makijażu lub pędzlem. Niewielką ilość produktu należy rozprowadzić równomiernie po całej twarzy lub tylko w strategicznych miejscach, które chcemy rozświetlić – na przykład na kościach policzkowych, łuku kupidyna czy pod łukiem brwiowym. Pamiętajmy jednak o umiarze – zbyt duża ilość bazy może dać efekt nadmiernego błysku zamiast subtelnego glow. Po aplikacji bazy można przejść do nakładania podkładu i reszty makijażu.

Bielenda Flawless Glow Efekt naturalnego blasku

Bielenda Flawless Glow to linia wielozadaniowych fluidów rozświetlających łączących właściwości bazy oraz podkładu. Produkty z linii Bielenda Flawless Glow zostały stworzone w duchu makijażu „make up no make up” – lekkie, trwałe formuły korygują niedoskonałości, jednocześnie dając efekt zdrowej, świetlistej drugiej skóry. Fluidy upiększają, ale także pielęgnują – troszczą się o cerę za sprawą składników aktywnych, takich jak: witamina C, aloes czy kwas hialuronowy. Jeden produkt pozwala na osiągnięcie wygładzonej cery niczym przy użyciu retuszującego filtra, bez obciążania naskórka.

Linia Bielenda Flawless Glow to trzy produkty w różnych odcieniach, umożliwiające dopasowanie idealnego wariantu do koloru skóry.

Wielozadaniowa rozświetlająca baza + podkład została stworzona z myślą o codziennym, lekkim makijażu. Multifunkcyjny produkt może być stosowany jako fluid – samodzielnie na całą twarz (lub punktowo) – oraz jako rozświetlacz. Formuła bogata jest w rozświetlającą i wyrównującą koloryt witaminę C oraz nawilżające składniki aktywne, takie jak: kojący aloes oraz poprawiający elastyczność skóry kwas hialuronowy. Produkt daje efekt dewy skin – pozostawia cerę wygładzoną pełną naturalnego, zdrowego blasku.

