Rudolph Care - clean beauty prosto z Kopenhagi. Nowość na polskim rynku wyłącznie w LYKO

Marka Rudolph Care powstała w 2009 roku, kiedy to założycielka – Andrea Elisabeth Rudolph, spodziewając się pierwszego dziecka, rozpoczęła poszukiwania kosmetyków wolnych od szkodliwych chemikaliów. Nie znajdując produktów spełniających jej wymagania, postanowiła stworzyć własne. Rudolph Care oferuje produkty oparte na naturalnych składnikach, takich jak jagody acai, masło shea czy kwas hialuronowy, zapewniając skuteczną pielęgnację skóry i włosów. Wszystkie produkty posiadają certyfikaty Nordic Swan Ecolabel, Ecocert COSMOS Organic, a także oznaczenia Vegan i AllergyCertified, co świadczy o ich wysokiej jakości i bezpieczeństwie zarówno dla skóry, jak i środowiska.

Filozofia marki opiera się na świadomej pielęgnacji – bez szkodliwych substancji i z troską o naturę. To jeden z powodów, dla którego Rudolph Care to jedna z najpopularniejszych marek na rodzimym rynku. Dunki pokochały ich produkty nie tylko za transparentność i naturalne składy, ale również za zaawansowane i dopracowane formuły, które pozwalają tworzyć proste rutyny pielęgnacyjne. Prostota pielęgnacji to jedna z najważniejszych zalet dla kochających naturalne piękno Skandynawek.

W asortymencie marki dostępnym w perfumerii LYKO klienci znajdą nie tylko produkty do pielęgnacji skóry twarzy, ale również bestsellerową ochronę przeciwsłoneczną, pielęgnację ciała oraz naturalne błyszczyki do ust.

BESTSELLERY MARKI:

Sun Face Cream SPF 50

Odżywczy, nawilżający krem chroniący skórę przed promieniowaniem UVA i UVB. Jego głęboko nawilżająca formuła pozwala stosować go samodzielnie, bez potrzeby używania dodatkowego kremu. Naturalne składniki aktywne, takie jak ekstrakty z rumianku i ogórka, zapewniają łagodzące nawilżenie. Kiełki pszenicy i ekstrakt z jabłka działają jak naturalne antyoksydanty, dodatkowo pobudzając produkcję komórek i utrzymując skórę jędrną.

Acai All In One Moisturizer

Rudolph Care Acai All In One Moisturizer 50 ml to krem do twarzy na dzień i na noc z rewolucyjnym RetinART, czyli bioretinolem, który działa bez wysuszania i podrażnień. Stymuluje produkcję kolagenu, zmniejsza widoczność zmarszczek i walczy z przebarwieniami.

Gentle Cleansing Foam

Delikatna pianka do mycia twarzy, która usuwa zarówno makijaż, jak i zanieczyszczenia osadzające się na skórze w ciągu dnia. Zawarte w składzie jeżówka purpurowa i oczar wirginijski oczyszczają skórę i wspomagają walkę z niedoskonałościami, a izomerat sacharydu i aloes zapewniają jej odpowiednie nawilżenie.

i Autor: materiały prasowe LYKO

