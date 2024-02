Ruszyła 8. edycja konkursu POLSKI PACJENT W AVÈNE. Do wygrania wyjazd do Centrum Hydroterapii w Avène we Francji

Atopowe Zapalenie Skóry to choroba, która stygmatyzuje i podkopuje pewność siebie zmagających się z nią dzieci i nastolatków. Każdego dnia stawia przed nimi szereg niełatwych wyzwań. Nie tylko muszą codziennie pamiętać o potrzebach swojej skóry, ale również potrzebują wsparcia bliskich w radzeniu sobie z trudnymi emocjami towarzyszącymi chorobie.

Odpowiednia pielęgnacja skóry dziecka z atopią to troska “od zewnątrz”, która jest kluczowa, by poczuło się lepiej. Ale ulgę małym pacjentom, przynosi także to, co dodaje im siły od środka – codzienne wsparcie i troska.

Zobacz także: Wiosenna moda dla mężczyzn. Klasyka, która wyraża męskość i dotrzymuje kroku nowoczesności

W odpowiedzi na potrzeby dzieci chorujących na AZS oraz ich rodziców, marka dermokosmetyków Eau Thermale Avène już po raz kolejny organizuje konkurs POLSKI PACJENT W AVÈNE (znany wcześniej pod nazwą: Atopowe Wsparcie od Avène), oferując kojące i przynoszące ulgę nagrody: 3-tygodniową kurację w Centrum Hydroterapii na południu Francji oraz roczne zapasy i zestawy emolientów XERACALM A.D.

Program POLSKI PACJENT W AVÈNE wystartował na polskich kanałach social media Eau Thermale Avène oraz na stronie www.eau-thermale-avene.pl/lp/atopowewsparcie. By wziąć udział w konkursie i zawalczyć o wyjazd do francuskiego Centrum Hydroterapii oraz zestawy emolientów XERACALM A.D, wystarczy wypełnić dostępny na stronie formularz oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe:

Jak Ty wspierasz swoje dziecko w budowaniu pewności siebie?

Zgłoszenia do I. etapu konkursu przyjmowane są do 31.03.2024. W II. etapie, spośród 10 wybranych odpowiedzi, których autorzy prześlą drugi formularz wypełniony przez lekarza prowadzącego, zostanie wyłoniony zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną: 3-tygodniową kurację w Centrum Hydroterapii Avène we Francji. Pozostali finaliści otrzymają roczny zapas emolientów XERACALM A.D.

i Autor: Materiały prasowe Avene