Rytuał piękna w niższej cenie. Jakie promocje na Black Friday czekają fanów świata beauty

Skąd właściwie wziął się fenomen Czarnego Piątku?Choć dziś kojarzy się nam on z czystą przyjemnością i radosnym polowaniem na okazje, jego korzenie były znacznie bardziej wyjątkowe. Termin "Black Friday" narodził się w Filadelfii w latach 60. XX wieku.Tamtejsza policja użyła go do opisania gigantycznego chaosu drogowego i tłumów, które zalały miasto dzień po Święcie Dziękczynienia. Szybko jednak handlowcy nadali tej nazwie zupełnie nowe znaczenie. Dla sklepów był to kluczowy moment roku, w którym ich księgi finansowe przestawały świecić na czerwono (oznaczając straty), a zaczynały być pisane czarnym tuszem, symbolizującym upragnione zyski.

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Black Friday w Sephorze: -25% na Twoje ulubione rytuały!

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