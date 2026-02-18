Rzęsy, które mają moc. Kultowy tusz do rzęs w nowej odsłonie

Karolina Piątkowska
2026-02-18 18:40

Marka Maybelline New York ponownie wyznacza standardy w makijażu oczu, prezentując nowy tusz Body Lash Sensational. To propozycja dla kobiet, które oczekują spektakularnej objętości, wyraźnego uniesienia oraz trwałości, która dotrzyma im kroku przez cały dzień. Tusz podkreśla rzęsy w sposób precyzyjny, a jednocześnie zapewnia komfort noszenia i możliwość budowania efektu – od naturalnego po intensywny.

Maybelline

i

Autor: Maybelline/ Materiały prasowe

Maskara Body Lash Sensational została zaprojektowana tak, aby każda rzęsa była maksymalnie widoczna. Innowacyjna silikonowa, spiralna szczoteczka chwyta rzęsy od samej nasady aż po końce, równomiernie rozprowadzając formułę i nadając im wyrazisty kształt. Lekka, jedwabista konsystencja sprawia, że tusz nie obciąża rzęs i nie powoduje ich sklejania, nawet przy aplikacji kilku warstw.

Cechy tuszu Body Lash Sensational od Maybelline New York:

  • Spektakularna objętość i wyraźne uniesienie rzęs,
  • Efekt otwartego spojrzenia utrzymujący się nawet do 24 godzin,
  • Silikonowa, spiralna szczoteczka precyzyjnie chwytająca każdą rzęsę,
  • Widoczne pogrubienie i optyczne zagęszczenie bez grudek,
  • Lekka, jedwabista formuła zapewniająca komfort noszenia,
  • Możliwość budowania intensywności makijażu warstwa po warstwie,
  • Brak efektu sklejania i obciążenia rzęs,
  • Wyraźny kształt i elastyczność rzęs przez cały dzień.

Body Lash Sensational to tusz, który pracuje z rzęsami, podkreślając ich naturalny potencjał i nadając spojrzeniu wyjątkową moc. To idealny wybór zarówno do codziennego makijażu, jak i bardziej wyrazistych stylizacji – zawsze wtedy, gdy liczy się efekt, trwałość i precyzja.

