Rzęsy, które mają moc. Kultowy tusz do rzęs w nowej odsłonie

Maskara Body Lash Sensational została zaprojektowana tak, aby każda rzęsa była maksymalnie widoczna. Innowacyjna silikonowa, spiralna szczoteczka chwyta rzęsy od samej nasady aż po końce, równomiernie rozprowadzając formułę i nadając im wyrazisty kształt. Lekka, jedwabista konsystencja sprawia, że tusz nie obciąża rzęs i nie powoduje ich sklejania, nawet przy aplikacji kilku warstw.
Cechy tuszu Body Lash Sensational od Maybelline New York:
- Spektakularna objętość i wyraźne uniesienie rzęs,
- Efekt otwartego spojrzenia utrzymujący się nawet do 24 godzin,
- Silikonowa, spiralna szczoteczka precyzyjnie chwytająca każdą rzęsę,
- Widoczne pogrubienie i optyczne zagęszczenie bez grudek,
- Lekka, jedwabista formuła zapewniająca komfort noszenia,
- Możliwość budowania intensywności makijażu warstwa po warstwie,
- Brak efektu sklejania i obciążenia rzęs,
- Wyraźny kształt i elastyczność rzęs przez cały dzień.
Body Lash Sensational to tusz, który pracuje z rzęsami, podkreślając ich naturalny potencjał i nadając spojrzeniu wyjątkową moc. To idealny wybór zarówno do codziennego makijażu, jak i bardziej wyrazistych stylizacji – zawsze wtedy, gdy liczy się efekt, trwałość i precyzja.