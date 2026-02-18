Rzęsy, które mają moc. Kultowy tusz do rzęs w nowej odsłonie

Maskara Body Lash Sensational została zaprojektowana tak, aby każda rzęsa była maksymalnie widoczna. Innowacyjna silikonowa, spiralna szczoteczka chwyta rzęsy od samej nasady aż po końce, równomiernie rozprowadzając formułę i nadając im wyrazisty kształt. Lekka, jedwabista konsystencja sprawia, że tusz nie obciąża rzęs i nie powoduje ich sklejania, nawet przy aplikacji kilku warstw.

Cechy tuszu Body Lash Sensational od Maybelline New York:

Spektakularna objętość i wyraźne uniesienie rzęs,

Efekt otwartego spojrzenia utrzymujący się nawet do 24 godzin,

Silikonowa, spiralna szczoteczka precyzyjnie chwytająca każdą rzęsę,

Widoczne pogrubienie i optyczne zagęszczenie bez grudek,

Lekka, jedwabista formuła zapewniająca komfort noszenia,

Możliwość budowania intensywności makijażu warstwa po warstwie,

Brak efektu sklejania i obciążenia rzęs,

Wyraźny kształt i elastyczność rzęs przez cały dzień.

Body Lash Sensational to tusz, który pracuje z rzęsami, podkreślając ich naturalny potencjał i nadając spojrzeniu wyjątkową moc. To idealny wybór zarówno do codziennego makijażu, jak i bardziej wyrazistych stylizacji – zawsze wtedy, gdy liczy się efekt, trwałość i precyzja.

i Autor: Maybelline/ Materiały prasowe

