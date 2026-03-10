SADVA i Agnieszka Kołodziejska rozpoczynają wspólną drogę. Marka prezentuje nową ambasadorkę oraz kampanię "Życie to podróż. Odkrywaj siebie. Po swojemu."

Nowa kampania SADVA opiera się na idei, że rozwój nie musi oznaczać rewolucji - to raczej proces odkrywania siebie. Hasło "Życie to podróż" zaprasza kobiety do refleksji i akceptacji swoich różnych oblicz. Nie namawia do zmiany - daje przestrzeń do bycia sobą, bez obaw i ograniczeń.

Pierwsza odsłona kampanii - "Odkrywaj siebie. Po swojemu." - podkreśla wolność wyboru i radość z życia w zgodzie ze sobą. Biżuteria staje się tu symbolem skrzydeł - lekka, subtelna, obecna w codzienności i w wyjątkowych chwilach. Motywem przewodnim jest Motyl - symbol marki, znak przemiany, delikatności i siły.

Współpraca oparta na wspólnych wartościach

Agnieszka Kołodziejska uosabia wartości bliskie marce SADVA: wolność, ciekawość świata, niezależność i odwagę bycia sobą. Jej naturalność i energia sprawiają, że kampania zyskuje szczery, pełen światła charakter, oparty na autentycznych przeżyciach i refleksjach.

Jak sama mówi: Mama powiedziała mi kiedyś, że “Życie to podróż” i wielkie zmiany warto zacząć od tych małych. Zaczęłam od zmiany sposobu myślenia. Chciałam żyć swobodnie, po swojemu. Dlatego wybieram biżuterię, która przypomina mi o tym każdego dnia.

Inauguracja nowej drogi

Spotkanie odbyło się w nowoczesnej przestrzeni Cobalt Space, mieszczącej się w odrestaurowanej przedwojennej kamienicy przy ul. Noakowskiego 16 w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli mediów, influencerów oraz przyjaciół marki i ambasadorki. Centralnym punktem programu była osobista opowieść ambasadorki o życiu w zgodzie ze sobą, odwadze podejmowania decyzji i kulisach pracy przy projekcie. Goście jako pierwsi zobaczyli premierową odsłonę kampanii oraz najnowsze kolekcje biżuterii.

Wydarzenie było symbolicznym początkiem nowego rozdziału SADVA - marki, która od ponad dwóch dekad przypomina kobietom, że mogą być sobą w każdej odsłonie swojego życia.

Bo życie to podróż. A najważniejsza z nich prowadzi do siebie.

i Autor: SADVA/ Materiały prasowe

