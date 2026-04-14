Safilo Group i BOSS prezentują kampanię okularową na sezon wiosna/lato 2026: Impeccable

Dwie postacie, które szczególnie definiują nową odsłonę historii BOSS Eyewear, to gwiazdy futbolu - Robert Lewandowski i Eberechi Eze.

Lewandowski to jeden z najlepszych napastników swojego pokolenia - wielokrotny mistrz, zdobywca prestiżowych nagród indywidualnych, dziś grający dla FC Barcelona. Jego kariera to konsekwentnie wysoki poziom przez lata.

Eze należy do czołówki kreatywnych zawodników Premier League. Techniczny i dynamiczny, gra teraz dla Arsenalu, jednocześnie budując pozycję w reprezentacji Anglii.

Kampanię uzupełnia modelka Sacha Quenby, znana z obecności na wybiegach i w kampaniach wiodących domów mody.

KOLEKCJA OKULARÓW MĘSKICH IMPECCABLE

Nowa linia okularów słonecznych i oprawek korekcyjnych BOSS to modele zaprojektowane z myślą o trwałości i odpowiedzialności - wykonane z materiałów częściowo pochodzących z recyklingu i surowców bio-opartych. Kolekcję wyróżniają metalowa plakietka z logo, czarne soczewki i dwuwarstwowe zestawienia kolorów z widocznym metalowym rdzeniem oprawy.

Linia Signature Bold stawia na wyrazisty charakter - grube oprawki z efektami transparencji i detalami na zausznikach, w tym subtelnym logo BOSS.

Linia Carbon Fiber to połączenie włókna węglowego z acetatem - lekka i odporna na co dzień.

KOLEKCJA OKULRÓW DAMSKICH DOUBLE B LOGO

BOSS Eyewear wprowadza nową linię okularów słonecznych i oprawek korekcyjnych dla kobiet. Eleganckie, ponadczasowe kształty w połączeniu z wyrazistymi, fasetowanymi formami - wykonane z materiałów częściowo pochodzących z recyklingu i surowców bio-opartych. Kolekcję definiuje monogram Double B, który pojawia się jako zawias na zausznikach - składa się symetrycznie na pół, stając się dyskretnym, ale rozpoznawalnym detalem.

Linię uzupełniają lżejsze oprawki o smuklejszych proporcjach, w których logo Double B pojawia się w subtelniejszej formie. Dostępne w wyrafinowanej palecie barw - od transparentnych po pastelowe

