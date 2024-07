SEPHORA BeautyBus rusza w urodzinową trasę!

Wskocz na jego pokład, ciesz się latem i celebruj urodziny Sephora wraz z jego wesołym zespołem! Sprawdź jakie miasta odwiedzi i co czeka na ciebie na miejscu. Lato czas start!

25 lat temu otworzyła się pierwsza perfumeria Sephora w Polsce. Dziś to sieć licząca 83 perfumerie. Przez wszystkie te lata Sephora niezmiennie inspiruje, to jedna z ulubionych destynacji wszystkiego co najgorętsze i najbardziej trendy w świecie kosmetyków, to miejsce dla wszystkich osób kochających odkrywanie, testowanie, eksperymentowanie.

Zobacz także: Oszczędzaj na perfumach! Dzięki temu za luksusowe zapachy zapłacisz mniej

Sephora to też miejsce, które regularnie oferuje swoim fanom niezwykłe emocje podczas wydarzeń specjalnych organizowanych w wybranych lokalizacjach. W tym roku, celebrując urodziny, Sephora przygotowała wakacyjną niespodziankę – Sephora BeautyBus, który w lipcu i sierpniu zawita aż do 5 miast, by wraz z miłośnikami piękna cieszyć się latem!

Co będzie czekać na miejscu?

strefa makijażową, gdzie eksperci i ekspertki serwować będą dwa najgorętsze trendy makijażowe tego sezonu: Shimmering Party look oraz Sunset Vibe look,

strefa stylizacji fryzur, w której oddając się w ręce stylistów, zyskamy jedną z viralowych fryzur, trendujących w tym sezonie

w strefie atrakcji spersonalizować będzie można swoją ulubioną bluzkę, kurtkę lub torbę — wystarczy zabrać ją ze sobą i nadać jej letniego charakteru kolorowymi dodatkami

wraz z artystami ze studia Blackstar Tatto podążycie śladem Tik Tokowego trendu i podkręcicie wygląd swoich sznurówek letnimi dodatkami i uzupełnicie swój look przygotowanymi specjalnymi pinami lub wodnymi tatuażami

w strefie warkoczy wzbogacimy naszą fryzurę, dodając do niej ciekawe elementy

na miejscu zagrać będzie można też w przygotowane gry i zabawy – oczywiście z kosmetycznymi niespodziankami!

i Autor: materiał prasowy Sephora

Dodatkowo, odwiedzając wszystkie strefy i zbierając w nich pieczątki — wymienimy je na upominek z wyjątkowymi próbkami oraz kod rabatowy!

Na dwadzieścia osób, które jako pierwsze dotrą na przystanek Sephora BeautyBus w każdym mieście, czekać będą wyjątkowe niespodzianki.

Poznaj wakacyjną trasę i przystanki Sephora BeautyBus:

11-14.07. Władysławowo - plaża wejście numer 1

25-27.07. Wrocław – Hala Świebodzki

1-3.08. Kraków – plac przy Galerii Krakowskiej

8-09.08. Gdańsk – Galeria Forum Gdańsk

10.08. Gdańsk, ulica Elektryków

5-8.09. Warszawa – Dom Partii

Sephora BeautyBus to projekt, który sieć perfumerii Sephora stworzyła wraz z wyjątkowymi, partnerskimi markami: Rare Beauty, Fenty Beauty, Charlotte Tillbury, House Labs, Tarte, Nars, Glow Recipe, Byoma, La Neige, Erborian, Drunk Elephant, Supergoop!, Bumble and Bumble oraz Sephora Collection. Ich nowości oraz bestsellery odkryjesz korzystają z usług w Sephora BeautyBus. Wsiądź na pokład Sephora BeautyBus w jednym w 5 miast i daj się porwać urodzinowej przygodzie Sephora pełnej wspaniałych atrakcji!

i Autor: materiał prasowy Sephora

i Autor: materiał prasowy Sephora

i Autor: materiał prasowy Sephora