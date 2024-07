Oszczędzaj na perfumach! Dzięki temu za luksusowe zapachy zapłacisz mniej

Jaki jest sens w kupowaniu perfum w innej butelce, żeby potem przelać je do opróżnionego flakonu? Okazuje się, że opakowanie opakowaniu nie jest równe. Ozdobny flakon jest znacznie bardziej wymagający w produkcji i pochłania dużo więcej surowców. Sięgając po refill można zatem zaoszczędzić szkło, tworzywa sztuczne, karton, a w niektórych przypadkach także metale. Do tego warto pamiętać, że opróżnione opakowanie po uzupełnieniu nadaje się do recyklingu i powinno trafić do odpowiedniego pojemnika na odpady.

W perfumeriach można znaleźć coraz więcej luksusowych zapachów we flakonach do wielokrotnego napełnienia. Na liście nie brakuje kultowych zapachów, co oznacza, że wcale nie trzeba szukać nowego zapachu, żeby dokonać ekologicznego wyboru. Refill to zatem także opcja dla tych, którzy po latach nie chcą rezygnować z ulubionych perfum ani ich oprawy. Na długiej liście znajdują się między innymi perfumy: Giorgio Armani Acqua di Giò, Lancôme Idôle, Prada Paradoxe czy Yves Saint Laurent Libre. Slogany głoszące, że wybory dokonywane przez nas każdego dnia mają ogromne znacznie dla planety, wcale nie są przesadzone. Widać to także dzięki liczbom, które pokazują, na jak dużą oszczędność surowców pozwala refill. Każde perfumy należy rozpatrywać indywidualnie. Punktem wspólnym są jednak oszczędności za poziomie kilkudziesięciu procent. Dobra wiadomość jest też taka, że ulubione kompozycje w ekologicznym wydaniu są dostępne zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Na jaką oszczędność pozwala refill?

Refill Lancôme La Vie Est Belle to 46% mniej plastiku, 46% mniej kartonu i 50% mniej szkła.

Refill Yves Saint Laurent Libre to 38% mniej plastiku, 41% mniej szkła i 67% mniej metalu.

Refill Yves Saint Laurent MYSLF to 21% mniej plastiku, 16% mniej kartonu, 43% mniej szkła i 75% mniej metalu

Refill Armani Acqua di Giò to 42% mniej szkła, 75% mniej metalu i 37% mniej papieru.

Refill Armani My Way to 45% mniej szkła, 66% mniej metalu i 52% mniej tworzywa sztucznego.

Refill Prada Paradoxe to 29% mniej szkła, 67% mniej metali, 39% mniej kartonu i 46% mniej tworzyw sztucznych.

