Sephora i Lady Gaga łączą siły. Wszystko w szczytnym celu!

Lady Gaga i Sephora – wspólna wizja piękna, które jednoczy

W centrum kampanii znajduje się poruszający film z udziałem Lady Gagi. Artystka dzieli się w nim swoją osobistą wizją piękna – jako jednoczącej wspólnoty pełnej życzliwości, radości, inkluzywności i wolności wyrażania siebie. To przesłanie w pełni odzwierciedla wartości, którymi kieruje się Sephora: tworzenie świata, w którym każdy może być sobą i czuć się bezpiecznie.Film podkreśla również rolę programu „Classes for Confidence”, który inspiruje społeczność do odkrywania swojej tożsamości poprzez piękno i dzielenie się historiami.

Film podkreśla również inicjatywę „Classes for Confidence” – program jednoczący społeczność wokół wspólnej pasji do piękna, budowania pewności siebie i dzielenia się swoimi przeżyciami z innymi. „W Sephora kierujemy się misją budowania świata pełnego inspiracji i inkluzywności, w którym każdy może celebrować swoje piękno. Osobista opowieść Lady Gagi doskonale oddaje wartości, które są nam bardzo bliskie. Jej szczere słowa o tym, czym dla niej jest Sephora, to dla nas niezwykle cenne i wyjątkowe świadectwo – mówi Deborah Yeh, Globalna Dyrektor ds. Marketingu Sephora

Wsparcie dla zdrowia psychicznego młodzieży – razem z Born This Way Foundation

Od 1 do 30 czerwca z kwoty zakupu każdego produktu marki Haus Labs zakupionego w Sephora na całym świecie zostanie przekazana kwota 1 USD ( w Polsce 5 złotych) na rzecz Born This Way Foundation — organizacji non-profit współzałożonej przez Lady Gagę i jej matkę, Cynthię Germanottę. Celem fundacji jest inspirowanie młodych ludzi do budowania życzliwego i wspierającego świata oraz promowanie zdrowia psychicznego.

„Haus Labs powstało z przekonania, że sztuka i i wyrażanie siebie to potężne narzędzia, które dają siłę”– podkreśla Angela Simpson, Dyrektor ds. Marketingu Haus Labs by Lady Gaga. – „Ta kampania celebruje to, co w nas wyjątkowe, i zachęca do bycia sobą. Jesteśmy dumni, że razem z Sephora możemy wspierać młode pokolenie, które zmienia świat”

Zebrane środki zasilą Kindness in Community Fund – młodzieżowy program grantowy, który wspiera lokalne organizacje na całym świecie działające na rzecz zdrowia psychicznego, tworząc bezpieczne przestrzenie i zapewniając potrzebne zasoby. To wspólne zobowiązanie Sephora i Born This Way Foundation do budowania bardziej życzliwego i odważnego świata.

„Born This Way Foundation zawsze napędzała pasja i zaangażowanie młodych ludzi — to wizja, którą od początku dzieliłyśmy wspólnie moja córka, Lady Gaga, i ja” — mówi Cynthia Germanotta, prezeska i współzałożycielka Born This Way Foundation. „Jesteśmy zaszczeni, mogąc współpracować z Sephora i Haus Labs, by dotrzeć z przesłaniem do jeszcze większej liczby młodych osób: że są dostrzegani, ważni i wspierani.”

Granty dla organizacji wspierających społeczność LGBTQIA+

Fundacja Born This Way Foundation oraz Sephora zapraszają organizacje wspierające społeczność LGBTQIA+ , w tym w Polsce, do ubiegania się o granty z Kindness in Community Fund. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca na stronie Fundacji Born This Way, a wyniki zostaną ogłoszone do końca grudnia 2025 roku.

„Jesteśmy dumni, że możemy wykorzystać siłę naszej marki i społeczności, by promować inkluzywność oraz wspierać misję funduszu Kindness in Community Fund. Dzięki zaangażowaniu naszej społeczności, liczącej 74 miliony członków, mamy nadzieję, że nasze działania będą skuteczne.” – mówi Deborah Yeh, Globalna Dyrektor ds. Marketingu Sephora.Program obejmuje 20 krajów, w tym m.in. Polskę, Francję, Włochy, Niemcy, Wielką Brytanię, USA, Tajlandię, Kanadę czy Singapur. Łączna kwota darowizn w USA została określona do wysokości 500 000 USD.