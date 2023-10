i Autor: Materiały prasowe Sephora

Strefa beauty

Sephora Trend Report za nami! Sprawdź jakie trendy warto wypróbować tej jesieni

Przez 3 dni podczas Sephora Trend Report w Westfiled Arkadia blisko 10 tysięcy osób wraz z ekspertami marek dostępnych w sieci perfumerii Sephora, odkrywało nowości i testowało na sobie bezpłatnie trendy tego sezonu. Wydarzenie to już od kilkunastu lat odbywa się cyklicznie, dwa razy do roku i za każdym razem wyczekiwane jest przez wszystkich tych, którzy kochają eksperymentować ze swoim wyglądem i lubią być na bieżąco z tym, co oferują topowe marki kosmetyczne. Była to też okazja do spotkania z inspirującymi osobowościami świata social mediów zaproszonymi przez Sephora m.in. Eweliną Krasoń, Martą Siembab czy Martyną Grzenkowicz.