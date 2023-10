Jak dobrać idealną kurtkę do swojego typu figury? Dzięki temu trikowi będziesz wyglądać szczupło i zgrabnie nawet zimą

Znasz to uczucie, kiedy zakładasz kurtkę puchową i czujesz się w niej jakbyś ważyła co najmniej 10 kg więcej? Niestety kurtki zimowe mają to do siebie, że potrafią zniekształcić kobiecą sylwetkę. Dlatego warto sugerować się kilkoma zasadami przy wybieraniu kurtki lub płaszcza na zimę 2023/2024. Liczy się nie tylko fason okrycia ale też jego kolor. Przypomnijmy, że wyróżniamy pięć typów sylwetek kobiecych: jabłko, gruszka, klepsydra, odwrócony trójkąt i kolumna. Każda z nich różni się proporcją między biodrami i ramionami. To właśnie znajomość swojego typu sylwetki będzie bardzo pomocna przy doborze odpowiedniej kurtki zimowej, w której będziesz wyglądać zgrabnie w czasie mrozów.

Najlepszy kolor kurtki zimowej dla kobiet

Jeśli nie wiesz, na jaki kolor kurtki zimowej się zdecydować to mamy kilka cennych wskazówek. Otóż czarna kurtka z pewnością będzie pasować do większości garderoby i okazji. Dodatkowo ten kolor wysmukla figurę. Kolory pastelowe z kolei ładnie podkreślą cerę i dodadzą jej blasku, a kurtka w takich barwach wygląda lekko.

Jak dobrać kurtkę zimową do kształtu figury?

Kolejnym ważnym etapem wyboru doskonałej dla siebie kurtki zimowej, jest ustalenie, jaki typ sylwetki posiadasz. Na tej podstawie będziesz mogła wybrać taki fason i długość kurtki, które podkreślą atuty twojej figury, zamaskuje niedoskonałości i sprawią, że nawet w puchówce będziesz wyglądać zgrabnie.

Sylwetka jabłko – najlepszym rozwiązaniem będą kurtki krótkie, które odciągną uwagę od wystającego brzucha, a podkreślą ładne nogi. Zrezygnuj z fasonu z paskiem, jeśli twój brzuch jest bardzo wydatny.

Sylwetka kolumna – noś kurtki z paskiem w talii. Niech kurtki będą długie lub średnie, tak by zakrywały szczupłe biodra.

Sylwetka gruszka – wybieraj kurtki damskie z rozbudowaną górą – dużym kołnierzem, kieszeniami na piersiach, szerokimi rękawami, bo w ten sposób odwrócisz uwagę od szerokich bioder.

Sylwetka trójkąt odwrócony – postaw na kurtki-bombki, które odwrócą uwagę od szerokich ramiom. Postaw na modele z dekoltem.

Sylwetka klepsydra – jeśli chcesz podkreślić nogi – wybierz kurtkę krótką, natomiast jeśli chcesz zaakcentować szczupłą talię, wybierz kurtki z paskiem.

Sonda Wolisz zimą nosić kurtki czy płaszcze? Kurtki Płaszcze Lubię i kurtki i płaszcze