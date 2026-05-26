Sephora znów to zrobiła. Piękny event celebrujący miłość i bliskość podbił serca tysięcy osób

Przestrzeń wydarzenia wypełniła energetyczna scenografia inspirowana limonkową zielenią oraz motywem kwitnącej dalii. Kameralna formuła spotkania pozwoliła gościom odkrywać świat Sephora poprzez starannie przygotowane strefy beauty i relaksu. Na uczestników czekały liczne atrakcje przygotowane przez ekspertów Sephora oraz partnerów wydarzenia. Goście mogli skorzystać z bezpłatnych sesji makijażowych, stylizacji włosów, konsultacji zapachowych oraz indywidualnych konsultacji pielęgnacyjnych z wykorzystaniem technologii Beauty Scan. Program obejmował również eksperckie masterclassy, profesjonalną sesję zdjęciową w strefie FOTO&CHILL oraz specjalnie przygotowany mini catering.

Celem wydarzenia było podkreślenie, że prawdziwe piękno tkwi nie tylko w zewnętrznym wyglądzie, ale także w radości płynącej ze wspólnych chwil i budowania trwałych relacji. Sephora, poprzez Beautyful MOMents, wyszła poza standardową ofertę handlową, oferując uczestniczkom niezapomniane doświadczenie, które łączyło relaks, naukę i wzajemne docenianie. To idealnie wpisuje się w rosnący trend poszukiwania autentycznych doświadczeń i wspólnego spędzania czasu, zamiast jedynie materialnych prezentów.

Szczególną uwagę gości przyciągała strefa marki Luãre - jednej z najgłośniejszych premier ostatnich miesięcy na polskim rynku, w segmencie pielęgnacji włosów premium. Marka, która niedawno dołączyła do portfolio Sephora, przygotowała wyjątkową przestrzeń poświęconą nowoczesnemu podejściu do pielęgnacji i stylizacji włosów.Podczas wydarzenia prezentowane były także najgorętsze trendy sezonu w makijażu i stylizacji włosów.

To wyjątkowe spotkanie w przestrzeni Sephora nie było jedynie prezentacją kosmetyków, ale przede wszystkim celebracją więzi między matkami a ich dziećmi. Uczestniczki miały okazję wspólnie odkrywać tajniki pielęgnacji i makijażu, korzystając z profesjonalnych porad ekspertów, co sprzyjało budowaniu intymnej atmosfery i dzieleniu się pasjami. Takie doświadczenia wzmacniają relacje i pozwalają na wspólne tworzenie bezcennych wspomnień.

Wśród makijażowych inspiracji pojawiły się:

Cloudy Eyes - świetlisty makijaż oka inspirowany kolorem roku,

Statement Lips - wyraziste usta podkreślające osobowość,

oraz Effortless Eyes - naturalne, świeże spojrzenie.

W strefie stylizacji włosów uczestnicy mogli odkryć najmodniejsze fryzury sezonu, w tym Sleek Back, Messy Up Do oraz Windswept Waves.

W wydarzeniu udział wzięły prestiżowe marki z portfolio Sephora: Sephora Collection, Guerlain, Fenty Beauty, Aestura, Luãre, Sisley Paris, Jo Malone London, Erborian, Clarins, Rabanne, Charlotte Tilbury, Jean Paul Gaultier, Authentic Beauty Concept, NARS, Paula’s Choice, Merit, Le Monde Gourmand oraz Drunk Elephant.

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

