Sienna Miller gwiazdą nowej kampanii Charlotte Tilbury!

NOWA ERA PILLOW TALK I MARZEŃ

Pillow Talk in Bloom odsłania nową odsłonę globalnego fenomenu urody Charlotte. Odchodząc od kultowego, różowego buduaru Pillow Talk, ten kolejny rozdział rozgrywa się na spokojnych łąkach. Zrealizowana w plenerze na angielskiej wsi, kampania zamienia aksamitne zasłony i światło świec na polne kwiaty, otwarte niebo i delikatne, naturalne światło, przenosząc Pillow Talk do nowego świata delikatnego, naturalnego piękna.

W centrum tej historii znajduje się wieloletnia przyjaciółka Charlotte, współpracowniczka i muza urody, Sienna Miller, która występuje w swojej pierwszej kampanii dla marki. Z łatwością ucieleśniając ducha Pillow Talk in Bloom, Sienna wnosi do kampanii poczucie swobody, ciepła i żywego romantyzmu, odzwierciedlając ewolucję samego Pillow Talk. Od kultowych momentów na czerwonym dywanie po definiujące epokę artykuły redakcyjne i okładki, Charlotte i Sienna wspólnie stworzyły niektóre ze swoich najbardziej pamiętnych stylizacji, co sprawia, że ​​ta kampania jest naturalnym i osobistym kolejnym rozdziałem w ich kreatywnej podróży.

Siennie na planie towarzyszy siostrzenica Charlotte i muza urody, Bella Tilbury, a także model i twórca treści Calum Harper, który debiutuje w kampanii Charlotte Tilbury. Razemaktorzy tworzą atmosferę intymną, radosną i instynktowną – mniej przypominającą tradycyjną sesję zdjęciową, a bardziej uchwyconą w czasie chwilę. Łatwa chemia między talentami odzwierciedla przesłanie kampanii: piękno, które wydaje się autentyczne, naturalne i osobiste.

Na tle falujących łąk i kwitnących krajobrazów, bujna roślinność staje się wizualną metaforą głównych produktów kampanii. Tak jak otoczenie wydaje się miękkie, świeże i pełne życia, tak NOWOŚĆ Charlotte! Balsam do ust Pillow Talk Blush Balm Lip Tint i limitowana edycja palet Pillow Talk Beauty Soulmates zapewniają romantyczny, młodzieńczy i rozbudzający efekt świeżo pocałowanych ust i zarumienionych policzków.

i Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

Świat oszalał na punkcie uniwersalnego, cielisto-różowego odcienia Charlotte – a teraz obdarowuje ona wszystkich euforycznym przypływem miłości z różu do ust. Z technologią Charlotte's pH Custom Colour Chemistry™, Pillow Talk Blush Balm Lip Tint to transparentna pomadka, balsam i tint 3 w 1, która rozkwita zgodnie z naturalną chemią ust, tworząc efekt rumieńca od wewnątrz, unikalny dla każdej użytkowniczki.

DWIE IKONY PIĘKNA RAZEM W JEDNEJ PALECIE

Kampania podkreśla również powrót limitowanej edycji palety Pillow Talk Beauty Soulmates Charlotte w odcieniu Flawless Pink, a także zupełnie nowego odcienia Flawless Rosewood. Każda limitowana, kolekcjonerska paleta w kształcie serca łączy korygujący kolor Airbrush Flawless Finish – ten sam mikrodrobinek, co nagradzana formuła, teraz wzbogacony o technologię pigmentów korygujących kolor – z upiększającym różem Pillow Talk Love. Została zaprojektowana tak, aby doskonalić, wygładzać, rozmywać, rozjaśniać i unosić cerę w kilka sekund.

„Kochani, jestem W NIESAMOWITEJ EKSTAZIE, mogąc przedstawić moją piękną, utalentowaną przyjaciółkę, jedyną i niepowtarzalną SIENNĘ MILLER, jako gwiazdę mojej OSZAŁAMIAJĄCEJ kampanii Pillow Talk in Bloom! Sienna to NAJLEPSZA MUZA PIĘKNA, która wcieliła tę kampanię w życie. Widząc, jak lśni na planie i z łatwością ucieleśnia moją wizję Pillow Talk in Bloom, zapierała dech w piersiach w swoim PIĘKNYM, ROMANTYCZNYM i DELIKATNIE ZMYSŁOWYM looku Pillow Talk! Przez lata świetnie się razem bawiliśmy, a praca z nią podczas tej sesji była absolutnym snem! Ta kampania i kolekcja rozszerzają mój PIĘKNY świat Pillow Talk i mają na celu pozwolić rozkwitnąć Twojemu NATURALNEMU PIĘKNU! Z moją NOWOŚCIĄ! Balsamem do ust Pillow Talk Blush Balm zamknęłam w butelce CZYSTE OBJĘCIE SZMINKI, ODŻYWCZY DOTYK balsamu i NOWOŚĆ!ODCIŚNIĘCIE odcienia, dające usta, z którymi chciałabyś się URODZIĆ, za jednym pociągnięciem" - mówi sama Charlotte.