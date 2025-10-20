Siła autentyczności: Iga Świątek w kampanii Lancôme z Notino

Serce kampanii stanowi kultowy podkład Teint Idole Ultra Wear – niezastąpiony wybór kobiet poszukujących idealnego balansu między trwałością, komfortem i świeżym wyglądem skóry przez cały dzień. To właśnie on stał się podstawą makijażu Igi, podkreślając jej promienną cerę i naturalną energię. Za makijaż odpowiedzialna była Ewelina Krasoń, która postawiła na subtelność i lekkość. Jej zamiarem było wydobycie świeżości skóry oraz nadanie spojrzeniu wyrazistości w taki sposób, by całość pozostała spójna z osobowością Igi. „Najważniejsze było podkreślenie świeżości skóry i spojrzenia, tak aby makijaż odzwierciedlał osobowość Igi – naturalną, pełną energii i charakteru” – dodaje Ewelina Krasoń.

Efekt końcowy to propozycja dla kobiet ceniących minimalizm, ale także dla tych, które oczekują niezawodności i świeżości przez wiele godzin. Dzięki produktom Lancôme każda z nich może odtworzyć makijaż Igi – lekki, współczesny i pełen życia. Podstawą looku był podkład Teint Idole Ultra Wear, który nadał cerze równomierny koloryt i zdrowy blask. Usta zostały podkreślone błyszczykiem Lip Idole Juicy Treat o soczystym połysku i naturalnym odcieniu, a spojrzenie otworzył tusz Lash Idole, zapewniający natychmiastową objętość i uniesienie rzęsy bez efektu obciążenia.