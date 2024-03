i Autor: Materiały prasowe Barwa

Strefa beauty

Siła natury dla pięknej skóry

Linia Natural Expert od Barwa Cosmetics szybko zyskała popularność i uznanie wśród miłośników naturalnej pielęgnacji. To zasługa połączenia eksperckości i doświadczenia oraz czerpania wszystkiego, co najlepsze z natury. Marka postanowiła więc rozszerzyć linię! Poznaj nowe żele pod prysznic oraz balsamy do ciała Natural Expert!