Siła owsa dla wrażliwej skóry

Marka od 1945 roku dostarcza innowacyjne rozwiązania dla osób zmagających się z problemami skóry wrażliwej, suchej oraz skłonnej do podrażnień i egzemy, a dzięki swoim właściwościom jest często rekomendowana przez ekspertów i zyskała zaufanie konsumentów na całym świecie. Wykorzystuje badania oraz osiągnięcia naukowe, aby przekształcić naturalne składniki, takie jak mączka owsiana w produkty, które pomagają skórze, przywracając jej balans.

Już od połowy października w wybranych aptekach w Polsce można znaleźć wyselekcjonowane produkty Aveeno® z trzech linii do ciała oraz jednej do twarzy:

DAILY MOISTURISING, czyli kosmetyki dla normalnej, suchej i wrażliwej skóry.

Produkty SKIN RELIEF, które pomogą w pielęgnacji bardzo suchej i wrażliwej skóry.

Linia DERMEXA dla skóry bardzo suchej ze skłonnościami do egzemy.

Kosmetyki do twarzy CALM+RESTORE™, które sprawdzą się w codziennej pielęgnacji normalnej, suchej i wrażliwej cery.

Odkryj Kompleks z Potrójnym Owsem

Skuteczność koloidalnej mączki owsianej w kosmetykach oceniano w ponad 25 badaniach z udziałem ponad 2500 pacjentów z suchą i zniszczoną skórą, w tym z kserozą i łagodną łuszczycą. W produktach Aveeno® tworzy ona razem z olejkiem owsianym oraz ekstraktem z owsa, kompleks z potrójnym owsem. Olejek owsiany wzmacnia barierę hydrolipidową skóry i generuje tworzenie się ceramidów w jej komórkach1, mączką owsiana, wspiera mikrobiom skóry i wspomaga rozwój mikroorganizmów równoważących go2, a ekstrakt z owsa, który ma właściwości przeciwzapalne, pomaga zredukować uwalnianie białek prozapalnych z komórek skóry3.

Jak się zaczęło?

Już od ponad 75 lat Aveeno® jest pionierem w dziedzinie suchej i wrażliwej skóry. Do tej pory skuteczność produktów została naukowo udowodniona na tysiącach pacjentów ze skórą normalną, suchą, bardzo suchą, wrażliwą, a nawet skłonną do egzemy. A wszystko to za sprawą rodzeństwa Musher. Bracia Sidney i Albert Musherowie w 1945 roku rozpoczęli badania nad korzyściami płynącymi z zastosowania owsa – był on używany już od starożytnych czasów jako składnik pielęgnacji skóry ze względu na zdolność do łagodzenia i odżywiania skóry. Bracia odkryli właściwości drobno zmielonej, koloidalnej mączki w leczeniu objawów suchej skóry. Następnie dermatolodzy z Mayo Clinic docenili ich pracę co doprowadziło do powstania marki Aveeno®. Została ona nazwana na cześć rośliny Avena sativa, znanej szerzej jako owies. Marka stała się szybko jedną z wiodących w dziedzinie pielęgnacji, dostarczając mocy naturalnych składników dla skóry wrażliwej.