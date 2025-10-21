Skandynawski minimalizm w świecie beauty

Copenhagen Girl kojarzy się z lekką ekstrawagancją i odwagą, tworzeniem nowych trendów i dopracowanym stylem, Stockholm Girl stawia na balans – równowagę między miejskim tempem a spokojem natury, który tak mocno wpisany jest w szwedzki lifestyle.

Stockholm Girl stawia na minimalizm i klasykę w jakościowym wydaniu. Jej kosmetyczka jest starannie skompletowana o produkty, które podkreślają naturalne piękno każdego dnia:

La Roche-Posay Cicaplast Balm B5, 40 ml

Uniwersalny balsam regenerujący, który koi podrażnioną i przesuszoną skórę. Dzięki zawartości pantenolu i masywnym składnikom nawilżającym wspiera proces odbudowy naturalnej bariery skóry. Idealny na jesienne dni, kiedy wiatr i niskie temperatury potrafią wysuszać skórę. Może być stosowany zarówno na twarz, dłonie, jak i miejsca wymagające szczególnej ochrony.

Make Up Store Superior Colour Blush Stick, Warm Petal 2

Kremowy róż w sztyfcie, który nadaje policzkom naturalny, promienny wygląd. Formuła łatwo się aplikuje i równomiernie rozprowadza, zapewniając subtelny efekt „skandynawskiego rumieńca”. Produkt jest lekki, nie obciąża skóry i doskonale stapia się z makijażem lub samodzielnie. Idealny do szybkiego retuszu w ciągu dnia, kiedy potrzebny jest świeży wygląd.

Lumene Lip Glow Oil Balm, Sugar

Nawilżający balsam do ust, który chroni je przed przesuszeniem i pękaniem. Formuła z olejkami roślinnymi i witaminami zapewnia długotrwałą miękkość i komfort noszenia. Delikatny kolor „Sugar” dodaje ustom naturalnego blasku i subtelnej słodyczy. To must-have do torebki, który sprawdzi się w każdych warunkach – od chłodnego poranka po jesienne spacery.

Waterclouds Bonding Serum, 50 ml

Serum do włosów wzmacniające i nawilżające, które odbudowuje strukturę włosa od wewnątrz. Formuła z proteinami i składnikami odżywczymi poprawia elastyczność i blask, minimalizując łamliwość. Może być stosowane codziennie, nawet na wilgotne włosy, jako ochrona przed czynnikami zewnętrznymi. To idealny produkt dla tych, którzy chcą zdrowo wyglądających, miękkich i lśniących włosów bez obciążenia.

Xerjoff Starlight, 50 ml

Otulający, elegancki zapach inspirowany aromatem szwedzkiej fiki – ciepłymi nutami cynamonu i kardamonu. Perfumy łączą wyrafinowaną słodycz z subtelnością, tworząc efekt harmonii i komfortu. Idealne na codzienny wieczór, kiedy chcemy poczuć się wyjątkowo, nie przytłaczając otoczenia. W flakonie kryje się esencja szwedzkiego minimalizmu – luksus w prostocie.