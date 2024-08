Skóra w słońcu

Linia Eucerin Sun Protection oferuje produkty z wysokim filtrem SPF 50+ oraz innymi składnikami dostosowanymi do różnych potrzeb skóry. Skuteczność kremów SPF 50+ od Eucerin została potwierdzona klinicznie, a same produkty cieszą się rekomendacjami dermatologów. Dzięki temu możesz cieszyć się słońcem, jednocześnie dbając o zdrowie i kondycję swojej skóry. Poznaj nowości, które dołączyły do portfolio linii Sun Protection od Eucerin.

Zobacz także: Makijażowe bestsellery, które rozpalą Waszą wyobraźnię

Sun Allegry Protect SPF 50+ żel-krem do twarzy i ciała

Eucerin Sun Allegry Protect SPF 50+ został opracowany specjalnie dla skóry wrażliwej na słońce i podatnej na alergie słoneczne, takie jak polimorficzna erupcja światła (PLE). Krem ochronny na alergie słoneczne oferuje bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA oraz UVB.

Zaawansowana technologia spektralna: Ochrona przed promieniowaniem UVA/UVB i ochrona przed światłem HEVIS;

Specjalnie opracowany dla skóry wrażliwej na słońce;

Chroni przed uszkodzeniami skóry spowodowanymi przez słońce;

Przyjemna konsystencja, szybko się wchłania, nietłusty, nie klei się;

Bezzapachowy oraz wodoodporny.

Badania kliniczne i testy dermatologiczne potwierdzają dobrą tolerancję w przypadku skóry skłonnej do alergii słonecznych.

i Autor: materiał prasowy Eucerin

SPF z pigmentami barwiącymi

Marka Eucerin oferuje również kremy z SPF, wzbogacone pigmentem barwiącym. Są one idealnym rozwiązaniem dla osób z cerą z przebarwieniami oraz skłonnością do trądziku. Te innowacyjne produkty zapewniają nie tylko skuteczną ochronę przeciwsłoneczną, ale także lekkie krycie, pomagając wyrównać koloryt skóry i maskować niedoskonałości.

SUN PIGMENT CONTROL TINTED.jpg

Sun Pigment Control SPF 50+ Fluid przeciw przebarwieniom barwiący

Światło słoneczne powoduje wzrost produkcji melaniny, co może prowadzić do powstawania przebarwień. Eucerin Sun Pigment Control Fluid przeciw przebarwieniom koloryzujący SPF 50+ to krem przeciwsłoneczny do twarzy do codziennego stosowania, przeznaczony dla wszystkich rodzajów skóry, który pomaga zapobiegać przebarwieniom wywołanym promieniami słonecznymi.

Bardzo wysoka ochrona przed promieniowaniem UVA/UVB i ochrona przed światłem HEVIS;

Skutecznie redukuje przebarwienia posłoneczne dzięki zawartości Thiamidolu i pomaga zapobiegać ich ponownemu pojawianiu się;

Zawiera pigmenty barwiące dla podwójnego efektu.

i Autor: materiał prasowy Eucerin

Sun Oil Control SPF 50+ żel-krem ochronny barwiący

Eucerin Oil Control SPF 50+ żel-krem ochronny barwiący chroni skórę tłustą i trądzikową przed uszkodzeniami spowodowanymi słońcem dzięki zaawansowanej technologii spektralnej i ochronie przed światłem HEVIS.

Bardzo wysoka ochrona przed promieniowaniem UVA/UVB i ochrona przed światłem HEVIS;

Długotrwałe matowe wykończenie aż do 12H;

Zawiera pigmenty barwiące dla podwójnego efektu.

i Autor: materiał prasowy Eucerin