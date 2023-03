i Autor: Materiały prasowe Lancôme

Skuteczna odpowiedź, jak spowolnić procesy starzenia się. Skóra będzie regenerować się szybciej, niż wskazuje jej wiek

Nie da się całkowicie zatrzymać procesów starzenia się skóry. Nie znaczy to jednak, że nie możemy nic zrobić. Profilaktyka działań przeciwstarzeniowych polega przede wszystkim na zapobieganiu, spowalnianiu oraz dobrze dobranej pielęgnacji. Marka Lancôme to uznany ekspert w tej dziedzinie. Ich produkty to połączenie zaawansowanych technologii oraz zbawiennej mocy natury. Teraz Lancôme przychodzi z kolejną nowością, która zawojuje rynek kosmetyków przeciwzmarszczkowych. Skóra będzie regenerować się szybciej, niż wskazuje na to jej wiek.