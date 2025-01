Skuteczne terapia trądziku

To najgorszy kosmetyk do twarzy, a Polki notorycznie go używają! Dermatolodzy łapią się za głowę! Jeżeli masz taki kosmetyk to najlepiej wyrzuc go do kosza.

Trądzik to dość powszechny problem skórny, ale pielęgnacja skóry trądzikowej bywa wyzwaniem. Samodzielne eksperymentowanie z pielęgnacją może przynieść więcej szkód niż korzyści. Dlatego warto, by pielęgnację zaplanował nam ekspert.

Problem u podstaw

Zmiany trądzikowe na skórze to efekt nieprawidłowo przebiegającego procesu złuszczania naskórka, w wyniku którego martwe komórki nawarstwiają się na powierzchni skóry i porów. Następnie łączą się z uwięzionym tam łojem skórnym i dochodzi do zablokowania ujść gruczołów łojowych, a w rezultacie do pojawienia się zaskórników i ropnych krostek. Dlatego tak ważna jest odpowiednia pielęgnacja oparta na składnikach ograniczających wydzielanie sebum i rozpuszczających nadmiar łoju na powierzchni skóry. Ważne jest też, by jednocześnie złuszczały martwe komórki naskórka, pomagając w naprawie uszkodzeń powierzchniowych, ściągając pory i poprawiając strukturę skóry. Pomogą nam w tym te cztery produkty ZO® SKIN HEALTH: Exfoliating Cleanser, Exfoliating Polish, Complexion Renewal Pads i Complexion Clearing Masque.

#1 EXFOLIATING CLEANSER to delikatny preparat myjący, który dokładnie usuwa zanieczyszczenia, nadmiar sebum oraz pozostałości makijażu, a przy tym nie narusza bariery ochronnej naskórka. Codzienne stosowanie pomaga złuszczać martwe komórki naskórka, odblokowując pory. Delikatnie oczyszcza łagodząc stany zapalne. Przeznaczony do skórynormalnej w kierunku tłustej, 250 zł/200 ml.

#2 EXFOLIATING POLISH to preparat złuszczający. Jego formułę tworzą starannie dobrane składniki aktywne: drobne kryształki tlenku magnezu, które umożliwiają kontrolowane, delikatne złuszczanie, przeciwbakteryjny olejek z drzewa herbacianego oraz ester witaminy C rozjaśniający i wyrównujący koloryt skóry. Masaż wykonywany przy rozprowadzaniu peelingu powoduje usuwanie martwych komórek, co przyspiesza odnowę naskórka. Regularne stosowanie Exfoliating Polish utrzymuje skórę czystą, gładką i pobudza w niej procesy odnowy. Stabilna pochodna witaminy C działa antyoksydacyjnie i chroni przed powstawaniem przebarwień. Dzięki temu skóra jest bardziej promienna o jednolitym kolorycie już po pierwszych zastosowaniach peelingu, 345 zł/65 g.

#3 COMPLEXION RENEWAL PADS to płatki z 2% zawartością kwasu salicylowego i kwasem glikolowym przeznaczone do skóry normalnej w kierunku tłustej, których głównym działaniem jest redukcja wydzielanego sebum oraz złuszczanie martwych komórek naskórka. Regularna aplikacja zapobiega powstawaniu zaskórników. Niewielka zawartość mocznika działa zmiękczająco i nawilżająco na skórę. Lekko karbowana faktura płatków dodatkowo wspomaga proces złuszczania naskórka. Stosowanie płatków wzmacnia aktywne działanie pozostałych preparatów nakładanych podczas porannej i wieczornej pielęgnacji, 270 zł/60 szt.

#4 COMPLEXION CLEARING MASQUE to maska siarkowa głęboko oczyszczająca pory. Formuła produktu została oparta na siarce, glicerynie oraz glinkach. Preparat redukuje ilość wydzielanego sebum, łagodzi podrażnienia, zapobiega zapychaniu porów skóry, a także zapewnia poprawę jej nawilżenia. Maska przeznaczona do pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej, 250 zł/85 g.

Skłonna do wyprysków?

Zmniejszenie ilości sebum to według doktora Zein’a Obagi klucz do zdrowej skóry, antidotum na niedoskonałości i rozwiązanie wielu problemów z cerą. Opracowane przez niego Complexion Clarifying Serum – to silne, a jednocześnie delikatne serum pozwalające utrzymać zdrowy wygląd i równowagę hydrolipidową cery. W Complexion Clarifying Serum wykorzystano technologię zmniejszającą ilość sebum, dzięki rozpuszczalnej w wodzie postaci kwasu salicylowego oraz unikalnego kompleksu zawierającego roślinne komórki macierzyste, które przyczyniają się do utrzymania zdrowego wyglądu cery oraz jej równowagi hydrolipidowej. Badania kliniczne potwierdzają, że serum zmniejsza ilość sebum na powierzchni skóry, ilość zanieczyszczeń blokujących pory, a także ogranicza zaczerwienienie i poprawia ogólny wygląd skóry. Preparat ten został opracowany z myślą o różnych typach skóry, zwłaszcza mieszanej, tłustej i skłonnej do wyprysków. Bez substancji zapachowych i alkoholu, 485 zł/50 ml.

Rewolucja w klinicznej korekcji niedoskonałości

Retinol + Blemish Complex to najnowszy produkt w portfolio ZO® Skin Health. Co go wyróżnia na tle innych produktów na rynku? Formuła łącząca 0,25% retinolu w mikroemulsji i 2% kapsułkowanego kwasu salicylowego oraz inne nowatorskie technologie, które działają na każdym etapie powstawania trądziku. Dodatkowo minimalizuje czerwone i brązowe ślady po wypryskach oraz blizny teksturalne. Retinol (w stężeniu 0,25%) wzmocniony bakuchiolem wspomaga zdrowe złuszczanie porów, zapobiegając przyszłym wypryskom i poprawia wygląd blizn teksturalnych. Retinol działa przeciwzapalnie i przyspiesza regenerację skóry. Z kolei kapsułkowany kwas salicylowy (2%): odblokowuje pory, aby usunąć istniejące wypryski w systemie dostarczania, który zapewnia przedłużone działanie oczyszczające pory. Kwas salicylowy działa przeciwbakteryjnie i keratolitycznie. W preparacie zastosowano również: ZO-RRS2®: Ekskluzywny kompleks roślinnych komórek macierzystych działa kojąco na skórę i łagodzi widoczne zaczerwienienia. ZO-RRS2® pomaga wzmocnić naturalną barierę ochronną skóry, azeloglicyna* i ekstrakt z owoców dzikiej różyo udowodnionym działaniu pomagającym zmniejszyć nadmiar sebum. Azeloglicyna działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie oraz Cetyl tranexamate mesylate, czyli kwas traneksamowy nowej generacji - minimalizuje widoczność czerwonych i brązowych śladów po wypryskach, zapewniając równomierny koloryt skóry, 580 zł/50 ml.