Słońce pod kontrolą: jak Polacy stosują SPF?

Zdrowie ⎼ główny motywator, by sięgnąć po SPF

Pierwsze widoczne wzrosty w zakupach produktów z fotoprotekcją widać już na początku kwietnia, pokazują dane Allegro. Kupujący na platformie najchętniej sięgają po produkty z wysoką ochroną ⎼ wśród dermokosmetyków produkty z SPF 50 są wybierane 10 razy częściej niż drugie najpopularniejsze te z SPF 30. Konsumenci coraz częściej szukają też produktów o szerszym spektrum, sięgają już nie tylko po produkty z ochroną UVA i UVB, ale również z protekcją przeciw światłu niebieskiemu HEV czy podczerwonemu IR. Jak pokazują wyniki badania, głównym motywatorem do stosowania kosmetyków z ochroną przeciwsłoneczną jest ochrona przed promieniowaniem UV (82%), opóźnienie procesów starzenia się skóry (55%) i obawa przed przebarwieniami (42%). To jednak dane dla osób, które ochronę przeciwsłoneczną stosują.

Jednak, jak pokazuje ankieta, niemal co drugi mężczyzna w Polsce nie ma w swojej rutynie pielęgnacyjnej produktów z SPF do twarzy (48%), trochę mniej (40%) nie korzysta z takich produktów do ciała. Dlaczego rezygnują z korzystania z ochrony przeciwsłonecznej? Większość uważa, że jej nie potrzebuje (54%), nie chce z niej korzystać (30%) bądź nie lubi uczucia, jakie te produkty pozostawiają na skórze (30%). W przypadku kobiet sytuacja wygląda inaczej i wśród blisko jednej trzeciej badanych, która zadeklarowała, że nie korzysta z produktów z filtrami, najliczniejsza grupa wskazuje jako powód nie tylko brak potrzeby (39%), ale także cenę takich kosmetyków (26%).

“Choć niewątpliwie rośnie świadomość związana z tym, jak ważne jest korzystanie z produktów z fotoprotekcją, wciąż dużo jest do zrobienia w zakresie edukacji na ten temat. Spośród badanych, którzy deklarują, że korzystają z produktów z SPF, niemal połowa robi to tylko w sezonie wiosenno-letnim ⎼ 46% w przypadku produktów do twarzy i 49% w przypadku produktów do ciała. Co więcej niemal drugie tyle (40%) badanych korzysta z produktów z SPF do ciała tylko “gdy sobie przypomni”. Dlatego też tak ważne jest, by dzielić się wiedzą, jak odpowiedzialnie spędzać czas na słońcu” ⎼ podkreśla Anna Sztupecka-Podawca, Manager kategorii Zdrowie w Allegro.

Bestsellery z SPF na 2024

W tym roku wśród najpopularniejszych produktów z filtrami SPF są te marek Holika Holika, CeraVe i La Roche-Posay. Na Allegro bestsellerem jest obecnie wodoodporny krem-żel koreańskiej marki Holika Holika z SPF 50 PA++++. Jak pokazują dane Allegro, średnia wartość koszyka w przypadku produktów przeciwsłonecznych to dziś ok. 64 złote. Na przestrzeni ostatnich lat nasze wydatki na produkty “na słońce” wzrosły o około 10 złotych. Kupując kosmetyki z filtrem, najchętniej wybieramy te w formule kremu, najlepiej transparentnego, popularne są jednak także mgiełki i spraye. Niektóre kobiety chętnie dołączyłyby kolejne produkty z filtrami SPF do swojej rutyny pielęgnacyjnej ⎼ najczęściej w postaci kremów zwalczających objawy starzenia się skóry (28%) lub kosmetyków do makijażu typu podkłady czy pudry (21%).

“Producenci w kwestii innowacyjności nie zawodzą. Popularność fotoprotekcji jeszcze kilka lat temu skupiała się na produktach do pielęgnacji twarzy i ciała, głównie w kremach z filtrem przeciwsłonecznym UVA/UVB. Dziś, kiedy świadomość konsumencka jest coraz większa, klienci szukają oznaczeń SPF w balsamach do ust, podkładach, kremach BB, korektorach, pudrach. To trend, który przyszedł do nas z Korei i zainspirował zarówno polskie marki, jak i globalne koncerny do poszerzenia asortymentu o makijaż z filtrami. Czego oczekują konsumenci? Najwyższej możliwej ochrony, o najszerszym spektrum działania, dużych pojemności, transparentnej i wodoodpornej formuły nie pozostawiającej śladu na skórze” ⎼ komentuje Dagmara Gołek, Junior Manager kategorii Uroda w Allegro.

Bestseller 2024: Holika Holika wodoodporny krem-żel do twarzy z filtrem SPF 50

Top trend: koreańskie kremy z filtrem SPF 50

Top marki koreańskie: Holika Holika, Skin79, Cosrx, Beauty of Joseon

Top marki dermatologiczne na Allegro:

La Roche-Posay, Pharmaceris i Bioderma (kwiecień - czerwiec 2024)

La Roche-Posay, Pharmaceris, Mustela i SVR (kwiecień - sierpień 2023)

Topowe polskie produkty z fotoprotekcją pochodzą od marek: Bielenda, Bielenda Professional, Bandi, Ziaja, Dermika

Ulubiona formuła:

Krem (szczególnie transparentne, żelowe formuły)

Mgiełka / spray

Emulsja

Sztyft

