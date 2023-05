Słowacka piosenkarka Karin Ann z wyjątkową nagrodą

Teledysk do utworu „if i fall for you” nakręcony został na początku tego roku w Los Angeles. Karin Ann poza samym występem w klipie, brała czynny udział w tworzeniu teledysku – wymyśliła inspirujący temat i napisał scenariusz, a następnie nawiązała współpracę z amerykańskim teamem kreatywnym TUSK (Olivia Mitchell i Kerry Furrh), których twórczość regularnie wymieniana jest w renomowanych magazynach muzycznych, takich jak Rolling Stone i Billboard. TUSK wyreżyserował do utworu piękne analogowe video, które idealnie odzwierciedla filmową atmosferę klipu. U boku Karin Ann w klipie wystąpili Daniel Ferrell (Ant-Man and Wasp: Quantumania, Thor: Love and Thunder) Soyana Pigniat i Issabella Barraza.

Mroczna, popowa ballada „if i fall for you” przypadnie do gustu każdemu, kto w życiu choć raz spoglądał poza horyzont pierwszych dni nowo powstającej relacji.

O samym utworze Karin mówi -„Piosenka opowiada o okresach w życiu, kiedy poznajesz kogoś i zaczynasz coś do niego czuć. Chodzi o początkowe etapy, kiedy nie wiesz zbyt wiele o nowym partnerze, ale idealizujesz go i wyobrażasz sobie, czego moglibyście razem doświadczyć i jak wyglądałby wasz związek. Ale też uczuciu towarzyszą lęki, które idą w parze z niemal każdą nową miłością. Na przykład, jeśli doświadczyłeś rozczarowania w przeszłości, boisz się każdego negatywnego sygnału, boisz się ponownie zakochać, ponieważ nie chcesz przechodzić przez to wszystko ponownie”.

Utwór „if i fall for you” Karin Ann napisała wspólnie ze zdobywcą nagrody Grammy, szwedzkim producentem i kompozytorem Martinem Terefe, obecnie pracującym w Londynie. Terefe wyprodukował m.in. nagrodzone Grammy, Brit i Juno albumy Jasona Mraza, Jamesa Morrisona i KT Tunstall. Miksem muzycznym zajął się dwukrotny zdobywca nagrody Grammy, Mitch McCarthy, który odpowiada za brzmienie największego przeboju Olivii Rodrigo „Drivers License”.

„Los Angeles Film Awards” to międzynarodowy festiwal filmowy, który daje szansę filmowcom z całego świata poprzez regularne nagrody w różnych kategoriach. Docenia twórczość audiowizualną w tradycyjnych kategoriach jak np. najlepszy teledysk, najlepszy dokument, najlepszy dramat, najlepszy film studencki itp.; ocenia zdolności techniczne i ekipy działające za kulisami filmu (reżyseria, kamera, dźwięk, efekty wizualne, kostiumy itp.;). Zajmuje się również wąskimi kategoriami specjalnymi( debiut reżyserski, wirtualna rzeczywistość, najlepszy zwiastun, film noir, LGBTQ, inspirująca kobieta w filmie i wiele innych). Festiwal co miesiąc nagradza filmy, a następnie ocenia najlepsze projekty w całorocznym finale. W ciągu 8 lat swojego istnienia projekt ugruntował swoją pozycję jako „pozytywnie oceniany inkubator talentów filmowych bezpośrednio w Hollywood”.

Jury „Los Angeles Film Awards” składa się z ekspertów w różnych dziedzinach kinematografii, od aktorów po reżyserię, scenariusz czy produkcję, którzy pracowali razem przy filmach „Avatar”, „Chirurdzy”, „S.W.A.T.”, „Star Trek: Prodigy”, „Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie” itp.

