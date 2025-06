Taka formuła latem to sztos! Podkład i puder w jednym! Dla jeszcze piękniejszej skóry

Ślubny dylemat pana młodego: gotowy garnitur czy szyty na miarę? Oto idealny wybór z Recman

Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu – dzień pełen emocji, wzruszeń i niezapomnianych chwil. Nic więc dziwnego, że każdy szczegół ma wtedy znaczenie, a stylizacja pana młodego odgrywa szczególną rolę. Wybór odpowiedniego garnituru bywa wyzwaniem – lepiej postawić na gotowy model z salonu, czy może zdecydować się na garnitur szyty na miarę?

Garnitury dostępne od ręki to doskonała propozycja dla mężczyzn, którzy cenią sobie wygodę, oszczędność czasu i atrakcyjną cenę. W salonach Recman znajdziesz szeroką gamę modeli w różnych fasonach, kolorach i rozmiarach – zarówno w nowoczesnym, jak i klasycznym wydaniu. To idealne rozwiązanie, gdy do uroczystości pozostało niewiele czasu, a zależy Ci na sprawnym skompletowaniu stylizacji.

W kolekcji ślubnej marki Recman znajdziesz szeroki wybór garniturów, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania panów młodych. Dla tych którzy preferują naturalne odcienie i lekkie tkaniny idealnym wyborem będzie trzyczęściowy garnitur Solares – w piaskowym kolorze, z klapami w szpic, skośną brustaszą doskonale wpisujący się w estetykę stylu boho. Zwolennicy klasycznej elegancji inspirowanej złotą erą Hollywood docenią zestaw Winkel – marynarka w kolorze ecru o dwurzędowym kroju i szalowym kołnierzu , w połączeniu z kontrastującymi czarnymi spodniami to idealna propozycja dla miłośników ponadczasowego szyku. Dla mężczyzn, którzy chcą się wyróżnić, marka przygotowała model Griwin – żakardową marynarkę z wełny w odcieniach grafitu i czerni, wykończoną eleganckimi klapami szalowymi z kontrastowej tkaniny. Z kolei jasnobeżowy, dwurzędowy garnitur Castello to lekka, stylowa propozycja na ślub w plenerze – idealna na cieplejsze miesiące i uroczystości na świeżym powietrzu. Bogactwo fasonów, kolorystyki i tkanin sprawia, że każdy pan młody znajdzie w ofercie Recman model idealnie dopasowany do swojej osobowości i charakteru ceremonii.

Jeśli zależy Ci na stylizacji, która w 100% oddaje Twój styl i charakter, warto rozważyć usługę szycia na miarę. Marka Recman oferuje kompleksową personalizację – sam decydujesz o kroju, kolorze, tkaninie, a także o detalach takich jak podszewka, guziki czy hafty. Garnitur uszyty specjalnie dla Ciebie będzie nie tylko niepowtarzalny, ale również praktyczny – doskonale sprawdzi się także przy innych eleganckich okazjach po ślubie.

Bez względu na to, czy wybierzesz gotowy model, czy zdecydujesz się na szycie na miarę – w salonach Recman możesz liczyć na fachowe doradztwo, wysoką jakość wykonania i dbałość o każdy detal. Dzięki temu w tym wyjątkowym dniu będziesz czuć się pewnie, stylowo i komfortowo. Odwiedź najbliższy salon Recman i znajdź garnitur, który podkreśli Twój charakter i stworzy wspomnienia na całe życie.

i Autor: materiały prasowe Recman

