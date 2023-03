Specjalnie obniżki cen w Rossmannie tylko dla Ciebie. Skorzystaj z wyjątkowych voucherów i oszczędzaj na swoich ulubionych produktach

Pielęgnacja SOS dla skóry trądzikowej. Co robić, gdy przed ważnym spotkaniem pojawił się pryszcz?

Co środę wszyscy klubowicze mogą uzyskać w aplikacji jeden voucher. W każdym tygodniu oferta dotyczy innego produktu. Wartość vouchera także jest zróżnicowana – od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Można go wykorzystać podczas zakupów w drogerii stacjonarnej – zarówno przy kasie tradycyjnej jak i samoobsługowej.

Jak zdobyć voucher? Należy zainstalować na swoim smartfonie aplikację Rossmann PL lub – jeśli już ją posiadamy – zaktualizować do najnowszej wersji. Trzeba być członkiem Klubu Rossmann.

Zobacz także: Pielęgnacja SOS dla skóry trądzikowej. Co robić, gdy przed ważnym spotkaniem pojawił się pryszcz?

Karta z „Szybką akcją” pojawia się w ciągu dnia w każdą środę na głównej stronie aplikacji. Znajduje się na niej przycisk „Chcę to!” – należy go wybrać, a następnie jednorazowo zaakceptować regulamin akcji i ponownie potwierdzić chęć zdobycia vouchera.

i Autor: Materiały prasowe Rossmann