Pielęgnacja SOS dla skóry trądzikowej. Co robić, gdy przed ważnym spotkaniem pojawił się pryszcz?

To najpiękniejsze perfumy z Rossmanna dla kobiet na wiosnę 2023. Tanie i prześliczne zapachy. Zmysłowe aromaty, które otulą niczym namiętny kochanek

Ubrania w tym kolorze to hit na wiosnę 2023. Idealny dla kobiet po 40-tce. Dodaje energii i odejmie z 10 lat

Wypróbujc najpotężniejszą broń od marki FOREO do walki z trądzikiem jakim jest ESPADA. To urządzenie wykorzystuje leczenie światłem niebieskim i precyzyjne celowanie laserowe, aby pozbyć się trądziku w prosty, skuteczny i szybki sposób. Terapia niebieskim światłem LED polega na wprowadzeniu wiązki światła w głębsze partie skóry, aby skutecznie rozprawić się z bakteriami Propionibacterium acnes wywołującymi trądzik. ESPADA generuje pulsacje T-Sonic™, które sprawiają, że światło LED działa jeszcze efektywniej i dociera jeszcze głębiej. Ten nieinwazyjny zabieg przeciwtrądzikowy jest bezbolesny, łatwy w wykonaniu, a co najważniejsze jest poparty certyfikatem FDA.

Sposób użycia

Krok 1: Oczyść twarz, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i pozostałości makijażu. Niebieskie światło ESPADA jest najbardziej skuteczne, gdy skóra jest czysta i sucha.

Krok 2: Naciśnij środkowy przycisk, aby włączyć urządzenie. Precyzyjnie skieruj wiązkę czerwonego światła na obszary skóry, na której występują zmiany trądzikowe.

Krok 3: Niebieskie światło oraz pulsacje T-Sonic™ aktywują się w momencie kontaktu urządzenia ze skórą. Przytrzymaj urządzenie w okolicach wyprysku przez 30 sekund.

Krok 4: Po 30 sekundach urządzenie odda wyczuwalny impuls informujący o przejściu do kolejnej partii twarzy lub zakończeniu zabiegu.

Zobacz także: Ten znak zodiaku opiekuje się kobietami niczym zalotny kochanek. Przy nim nie będziesz chciała się obudzić. Horoskop mówi, że ten znak zodiaku to adonis i przyjaciel w jednym

Aby jeszcze skutecznie zwalczyć pryszcza połącz stosowanie urządzenia z ESPADA BHA+PHA Blemish Solution. Zawiera on w swoim składzie 2% kwasu salicylowego – to kwas BHA o potężnym działaniu złuszczającym, który odblokowuje pory i zmniejsza nadmiar sebum, aby skutecznie przeciwdziałać zaskórnikom i pryszczom. W połączeniu z wyciągiem z oczaru wirginijskiego ma także działanie przeciwzapalne, które zmniejsza opuchliznę i zaczerwienienia. Z kolei niacynamid oraz olejek z drzewa herbacianego skutecznie współpracują, aby leczyć uszkodzoną skórę. Szybko zmniejszają rozszerzone pory i hiperpigmentację wywołaną przez wypryski. Olejek z drzewa herbacianego ma także działanie antybakteryjne i pomaga ograniczać infekcję.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

PIXI PLASTERKI CLARITY

Oczyszczają skórę z wyprysków, ponieważ zawierają kwas salicylowy, który minimalizuje niedoskonałości . Działają wielopłaszczyznowo, zawierają : wąkrotkę azjatycką (Centella Asiatica ) i zieloną herbatę, które działają łagodząco, oczyszczająco i rozjaśniająco na skórę . Plasterki przynoszą bezpośrednią ulgę w przypadku wyprysków − działają szybko i skutecznie, pozostawiając skórę czystą i ukojon

i Autor: Materiały prasowe PIXI

ZIAJA - krem mikrozłuszczający z kwasem migdałowym na noc

Nawilżający krem z 3% zawartością kwasu migdałowego. Przywraca skórze naturalną równowagę i świeżość. Złuszcza i odnawia naskórek nie powodując podrażnień.Redukuje porfiryny odpowiedzialne za zmiany trądzikowe. Rozjaśnia powierzchniowe przebarwienia posłoneczne. Zmniejsza zaskórniki i rozszerzone pory.

i Autor: Materiały prasowe Ziaja