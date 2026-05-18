Spojrzenie, które nie zna zmęczenia

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-05-18 18:54

Marka SKN HOUR kontynuuje rewolucję w upraszczaniu pielęgnacji. Marka, która obiecuje efekt „8 godzin snu” w minutę, rozszerza swoją kultową linię THE ONE o dwa specjalistyczne produkty pod oczy: ALL DAY GLOW oraz NIGHT MODE. To odpowiedź na potrzeby najcieńszej i najszybciej starzejącej się strefy twarzy, podana w formie zaawansowanej pielęgnacji kapsułowej.

SKN HOUR

i

Autor: SKN HOUR/ Materiały prasowe

Skóra wokół oczu jest nawet 3-5 razy cieńsza niż na pozostałej części twarzy, ma mniej gruczołów łojowych i pozostaje w ciągłym ruchu, co czyni ją obszarem najbardziej podatnym na zmarszczki. SKN HOUR udowadnia, że krem do twarzy nie zastąpi precyzyjnie zaprojektowanych formuł pod oczy, które minimalizują ryzyko podrażnień i przechodzą rygorystyczne badania okulistyczne.

Espresso Shot dla spojrzenia. Krem na dzień.

ALL DAY GLOW to krem pod oczy z efektem Espresso Shot, który działa niczym pielęgnacja i korektor w jednym. W zaledwie 30 sekund wyrównuje koloryt, niweluje widoczność cieni i zmarszczek oraz zapewnia efekt napięcia jak po pełnym wypoczynku. Jego lekka, wtapiająca się w skórę konsystencja z rozświetlającymi drobinkami tworzy efekt tafli, który utrzymuje się przez cały dzień. Formuła oparta na kompleksie Inst’Tight C, autorskim kompleksie SKN-VELL™ z witaminą C oraz peptydzie nowej generacji BGT TDP-1 – składniku stosowanym w medycynie estetycznej – realnie poprawia jakość skóry, a nie tylko jej wygląd. To idealna baza, która sprawia, że makijaż nie zbiera się w załamaniach, a stosowana w ciągu dnia pozwala na szybkie odświeżenie spojrzenia bez naruszania make-upu.

SKN HOUR

i

Autor: SKN HOUR/ Materiały prasowe

Nocna regeneracja i tarcza przeciw zmarszczkom. Krem na noc.

W nocy Twoja skóra się regeneruje albo starzeje. Ty wybierasz. NIGHT MODE to skoncentrowany krem ceramidowo-lipidowy o otulającej konsystencji melting balm, który pracuje, kiedy Ty śpisz. Działa niczym maseczka kolagenowa, zapewniając mocną okluzję i głęboką regenerację naskórka przez całą noc. Unikalna formuła Pillow-Wrinkle Shield zapobiega odgniataniu się skóry podczas snu i powstawaniu nowych linii, sprawiając, że rano cera jest dogłębnie nawilżona, miękka i wypoczęta. Skład oparty na biomimetycznych ceramidach RE-SKN™, Bioplacencie z czynnikami wzrostu oraz egzosomach wykorzystuje składniki stosowane w mezoterapii, które podtrzymują jej efekty i stymulują skórę do odnowy. Taka synergia składników stymuluje produkcję kolagenu i oferuje rezultaty widoczne już po 7 dniach stosowania.

SKN HOUR

i

Autor: SKN HOUR/ Materiały prasowe

Expert–level skincare, made easy.

Oba produkty są bezpieczne dla osób o wrażliwych oczach, noszących soczewki oraz dla kobiet w ciąży. Linia THE ONE od SKN HOUR to inteligentne formuły, które udowadniają, że piękna i promienna cera nie musi wymagać skomplikowanych rytuałów - wystarczy 60 sekund, by wyglądać na wypoczętą i gotową na wyzwania dnia.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki