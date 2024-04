Sport jest dla wszystkich, tak samo jak moda. Polscy paralimpijczycy wystąpią na igrzyskach w strojach galowych od BIZUU

Godna reprezentacja kraju na igrzyskach wymaga m.in. odpowiednich strojów, tym bardziej że tegoroczna impreza odbywać się będzie w stolicy mody, Paryżu. Poznańska marka BIZUU, w której DNA znajdują się różnorodność i indywidualizm, doskonale rozumie potrzeby sportowców z niepełnosprawnościami. Specjalnie zaprojektowane i uszyte stroje odzwierciedlają ducha igrzysk, dodadzą elegancji, szyku i podkreślą profesjonalny wizerunek polskich parasportowców. W październiku 2023 r. ogłoszona została współpraca BIZUU z Polskim Komitetem Olimpijskim. Podpisanie umowy z Polskim Komitetem Paralimpijskim było więc naturalnym rozszerzeniem porozumienia, na mocy którego cała reprezentacja Polski w Paryżu zaprezentuje się w najwyższej jakości, spójnych i przemyślanych strojach galowych.

- Paralimpijczykom bardzo zależy na spójnej wizualnej identyfikacji z olimpijczykami. Kiedy więc dowiedzieliśmy się, że partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego została marka BIZUU, przystąpiliśmy do rozmów, by tę wizualną spójność reprezentacji olimpijskiej i paralimpijskiej uzyskać – mówi Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. – Oczywiście, ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk to też pewnego rodzaju rewia mody. Wszyscy chcą wyglądać dobrze, wszyscy chcą się w jakiś sposób wyróżnić. Mam nadzieję, że stroje, które przygotowali projektanci BIZUU, będą wywoływać pozytywne emocje, dzięki czemu nasi zawodnicy będą się czuli komfortowo i tak, jak na Paryż, czyli światową stolicę mody, przystało.

- Możliwość ubrania Polskiej Reprezentacji Paralimpijczyków na ceremonię otwarcia i zamknięcia igrzysk w Paryżu jest dla nas naturalnym krokiem po podjęciu współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim. To także ogromne wyróżnienie i radość. Od początku funkcjonowania BIZUU przyświecają nam jako marce takie wartości, jak inkluzywność, różnorodność i dostępność, dlatego nie możemy doczekać się współpracy z paralimpijczykami – komentuje Blanka Jordan, współzałożycielka marki BIZUU.

Na konferencji 27 marca br., będącej symbolicznym rozpoczęciem współpracy Polskiego Komitetu Paralimpijskiego z BIZUU, nie mogło zabraknąć wyjątkowych modelek – przedstawicielek świata parasportu, mistrzyń w swoich dyscyplinach oraz wykwalifikowanej trenerki – które wystąpiły w kreacjach przygotowanych dla nich przez polską markę odzieżową.

- Zawsze podczas ceremonii otwarcia patrzymy na inne ekipy, jak wyglądają, jakie mają stroje – przyznaje Oliwia Jabłońska, parapływaczka, trzykrotna medalistka kolejnych igrzysk paralimpijskich. – Jeżeli wiemy, że dobrze wyglądamy, że nasze stroje są porządne, ładne, to czujemy się dużo pewniej i bardziej komfortowo, ponieważ mamy świadomość, że dużo osób nas ogląda, szczególnie gdy igrzyska są transmitowane w polskiej telewizji.

- Każdy przywiązuje wagę do tego, w co się ubiera i w czym dobrze wygląda, dobrze się czuje – dodaje Kinga Dróżdż, mistrzyni świata i Europy w szermierce na wózkach (szabla, kat. A). – Od razu widać, czy ktoś coś założył z przyjemnością, czy też został do tego „przymuszony”. Ubranie to nasza wizytówka, chodzi więc o to, żeby było wygodne, ale żeby też wyglądało!

- Myślę, że poczucie zawodników, że dobrze się prezentują, jest korzystne z punktu widzenia czynnika psychologicznego, budowania pewności siebie – zaznacza Beata Pożarowszczyk-Kuczko, trenerka główna kadry narodowej w parapływaniu. – Nie da się ukryć, że zawodnicy pewnie 90 proc. czasu spędzają w strojach sportowych, więc jak już mają okazję do pewnej odskoczni, to chcą to wykorzystać w pełni i prezentować się jak najlepiej.

Oficjalna premiera całości kolekcji BIZUU dla sportowców paralimpijskich odbędzie się 19 kwietnia br.

