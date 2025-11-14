Sposób na makijaż we włoskich stylu. Poznaj największe tredny tego sezonu

Makijaż oczu często podkreśla styl i osobowość, może także wyrażać nastrój, a czasem nawet intencje. To właśnie on potrafi zdefiniować cały wizerunek – dodać mu lekkości lub tajemniczości – w zależności od tego, jak zostanie wykonany. Wystarczą dwa kosmetyki: tusz do rzęs i cienie do powiek, aby osiągnąć zamierzony rezultat. Cienie pozwalają wymodelować kształt oka, rozświetlić spojrzenie lub nadać mu głębi. Maskara jest z kolei tym elementem, który dopełnia całość – w zależności od potrzeb wydłuża, pogrubia czy podkręca rzęsy, dodając spojrzeniu charakteru. W duecie dają efekt, który trudno zignorować: naturalny, a jednocześnie pełen wyrazu. Takim duetem mogą być produkty od KIKO MILANO: wybrana maskara z linii Maxi Mod oraz ulubione cienie do powiek w sztyfcie.

NOWOŚĆ! Maxi Mod Length & Curl Mascara to czarny tusz z efektem wydłużenia i podkręcenia. Ma idealnie płynną konsystencję, dzięki czemu nie skleja, ale dokładnie otula rzęsy od nasady aż po końce. Miniszczoteczka wychwytuje każdą, nawet najkrótszą i najtrudniej dostępną rzęsę. Jego formuła została wzbogacona kompleksem z czerwonej koniczyny i zielonej soi, aby rzęsy pozostały miękkie i wyglądały naturalnie. Ponadto daje możliwość stopniowania rezultatu poprzez nakładanie warstw, aż do uzyskania pożądanej intensywności. Wykazuje trwałość nawet do 24 godzin i jest odporny na pot, zapewniając nieskazitelny makijaż od pierwszego mrugnięcia rano do ostatniego spojrzenia wieczorem. Wzrok przyciąga także jego luksusowe, złote opakowanie.

Maxi Mod Long Lasting Volume and Definition to idealny tusz do nadawania spojrzeniu głębi. Jego formuła została wzbogacona olejkiem arganowym, zapewniającym rzęsom miękkość, a wyjątkowo kremowa konsystencja otula je intensywną czernią. Miniszczoteczka z tworzywa Hytrel zapewnia wyjątkową precyzję, ponieważ wychwytuje 100% rzęs, nawet tych najkrótszych. W zależności od ilości nałożonych warstw, pozwala uzyskać efekt dostosowany do indywidualnych potrzeb – nawet +200% efektu objętości!

Maxi Mod Waterproof Mascara to tusz o wodoodpornej formule, która gwarantuje trwałość nawet w trudnych warunkach. Zawarty w nim olejek arganowy odżywia i nawilża rzęsy, zapewniając im miękkość i elastyczność. Innowacyjna miniszczoteczka z tworzywa Hytrel precyzyjnie chwyta każdą rzęsę, zapewniając efekt objętości zwiększony o 300%, a kremowa konsystencja maskary równomiernie otula włoski, eliminując ryzyko pozostawiania grudek.

Maxi Mod Colour Mascara dostępna jest w czterech kultowych kolorach: Electric Blue, Brown, Plum oraz Metallic Green. Jej mały aplikator zapewnia efekt zwiększenia objętości o 200% wszystkich rzęs, nawet tych krótszych i dolnych, a intensywny kolor ma trwałość do 10 godzin. Płynna, elastyczna formuła wzbogacona olejkiem arganowym sprawia, że rzęsy są miękkie i wyglądają bosko, a uzyskanie spersonalizowanego efektu jest możliwe poprzez stopniowe nakładanie kolejnych warstw.

NOWOŚĆ! Freestyle Eyeshadow Stick może być używany jako klasyczny cień do powiek w sztyfcie i nakładany na powiekę lub jako eyeliner, by zrobić kreski. Ma superkomfortową konsystencję i kremową formułę, dzięki czemu ekstremalnie łatwo go nałożyć i rozetrzeć. Natychmiast rozświetla oczy czystymi i intensywnie lśniącymi kolorami. Utrzymuje się do 12 godzin, z uwagi na format pozwala poprawić lub zrobić makijaż nawet w podróży, ma także wbudowaną temperówkę. Teraz dostępny jest w 10 odcieniach: od Champagne po Navy Blue czy Wine. Wzrok przyciąga jego eleganckie, srebrne opakowanie.

New Long Lasting Eyeshadow Stick to cień do powiek w sztyfcie o kremowej konsystencji i ekstremalnej trwałości. Zapewnia długotrwały makijaż oczu, do 24 godzin bez pozostawiania śladów, który można wykonać za pomocą kilku prostych gestów. Ma formułę wzbogaconą olejkiem arganowym, dzięki czemu doskonale przylega do powiek, a za sprawą superkomfortowej konsystencji bardzo łatwo się nakłada i rozciera. Cień dostępny jest w różnych odcieniach i wykończeniach: perłowym, matowym, satynowym i metalicznym.

