Sposób na przesuszone usta i okolicę nosa

Skóra ust i tuż przy nosie jest niezwykle delikatna. Usta szybko reagują na warunki atmosferyczne i czynniki zewnętrzne, a okolice płatków nosa szczególnie w okresie jesienno-zimowym łatwo ulegają otarciom – choćby od częstego sięgania po chusteczki. Sesderma zgodnie z hasłem „Listening to your skin” odpowiada na wszystkie potrzeby skóry, także w tak newralgicznych miejscach.Regenerujący balsam SILKSES LF przeznaczony jest specjalnie do ust i kącików nosa. Zawiera składniki nawilżające, łagodzące i regenerujące dla kompleksowego działania.

SESDERMA SILKSES LF Balsam do ust i kącików nosa

Korzyści:

Chroni i naprawia suche i popękane usta, a także łagodzi podrażnienia w okolicach nosa spowodowane otarciami od częstego używania chusteczek.

Naprawia, chroni, nawilża i łagodzi.

Tworzy film, który wspomaga regenerację skóry i chroni ją przed czynnikami zewnętrznymi.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Laktoferyna: wspiera epitalizację (gojenie), ma działanie antyoksydacyjne.

Wąkrota azjatycka: naprawia, nawilża, zapobiega transepidermalnej utracie wody.

Aloes: poprawia nawilżenie skóry, działa jako emolient, zmiękcza, łagodzi.

Olej z róży muszkatołowej: działa naprawczo, zapewnia nawilżenie.

Witamina E: ma działanie antyoksydacyjne, wspiera funkcję bariery.

Wazelina: ma działanie filmogenne, które zapobiega transepidermalnej utracie wody.

